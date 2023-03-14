Глава государства встретился с украинскими добровольцами, а также родными военных, погибших на войне. Президент выступил перед военными с эмоциональной речью.
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Зеленский обратился к украинским добровольцам
Сегодня – День украинского добровольца. День мужчин и женщин, чья жизнь и чье посвящение в Украине во многом определяют нашу судьбу, каждого и каждой. Доля нашего государства. Доля свободного народа. Судьбу Украины, которая не подчинится никаким захватчикам,
– отметил президент.
Президент подчеркнул, что "наш народ выстоял в войнах, выстоял в испытаниях, прошел через все, и самое главное – сохранил свободу".
"Наша возможность жить, наша возможность строить свободное будущее для украинских детей – основывается на крепком фундаменте, заложенном героизмом всех тех, кто не побоялся и обретал жизнь Украине", – добавил Зеленский.
Погибших добровольцев почтили минутой молчания, а также президент вручил награды украинским военным.
Выступление президента: смотрите видео
"Украинские добровольцы дерутся ежедневно за наше государство, дерутся в Украине, дерутся на передовой. В рядах Вооруженных Сил Украины и нашей Национальной гвардии. В рядах наших Сил безопасности. Украинские добровольцы учат, спасают, лечат. волонтерят. И непременно – победят", – подчеркнул президент.
Что стоит знать о Дне добровольца
- 14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца. Именно в этот день в 2014 году сформировался первый добровольческий батальон на полигоне в Новой Петровке, состоявший из 500 бойцов Самообороны Майдана.
- Постановление о памятной дате Верховная Рада приняла 17 января 2017 года. С тех пор 14 марта чествуют мужество и героизм защитников, добровольно ушедших защищать независимость и территориальную целостность Украины.