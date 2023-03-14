Глава держави зустрівся з українськими добровольцями, а також рідними військових, котрі загинули на війні. Президент виступив перед військовими з емоційною промовою.

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Зеленський звернувся до українських добровольців

Сьогодні – День українського добровольця. День чоловіків і жінок, чиє життя і чия посвята Україні багато в чому визначають нашу долю, кожного і кожної. Долю нашої держави. Долю вільного народу. Долю України, яка не підкориться ніяким загарбникам,

– зазначив президент.

Президент наголосив, що "наш народ вистояв у війнах, вистояв у випробуваннях, пройшов крізь усе, і найголовніше – зберіг свободу".

"Наша можливість жити, наша можливість будувати вільне майбутнє для українських дітей – ґрунтується на міцному фундаменті, що був закладений героїзмом усіх тих, хто не побоявся і хто здобував життя Україні", – додав Зеленський.

Загиблих добровольців вшанували хвилиною мовчання, також президент вручив нагороди українським військовим.

Виступ президента: дивіться відео

​"Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу, б’ються в Україні, б’ються на передовій. У лавах Збройних Сил України і нашої Національної гвардії. У лавах наших Сил безпеки. Українські добровольці навчають, рятують, лікують. Українські добровольці волонтерять. І неодмінно – переможуть", – наголосив президент.

Що варто знати про День добровольця