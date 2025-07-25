Главные заявления президента Украины во время разговора с медийщиками – читайте в хронологии 24 Канала.

К теме Зеленский ответил, есть ли риски для евроинтеграции Украины из-за законопроекта о НАБУ и САП

Что сказал Зеленский во время встречи с журналистами?