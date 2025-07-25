Головні заяви президента України під час розмови із медійниками – читайте у хронології 24 Каналу.
До теми Зеленський відповів, чи є ризики для євроінтеграції України через законопроєкт про НАБУ і САП
Що сказав Зеленський під час зустрічі із журналістами?
Володимир Зеленський підкреслив, що на Сумському напрямку в українських військових набагато краща ситуація, ніж була. За цей місяць – півтора, я думаю, там є нормальні кроки. Всюди є тиск "русских". Покровський, Харківський напрямок, і Куп'янський. Наші хлопці стоять. Молодці, Водночас він наголосив, що зараз для окупантів умовний успіх – це Дніпропетровська область. Тому що вони з цього можуть робити інформаційні перемоги. "Там така сама ситуація, як у Покровську. Вони заходять – там є поле. Все одно зайшли вони туди чи не зайшли. Там просто живого місця немає на цьому полі. Там ніхто не стоїть. Просто люди на відтяжці стоять і знищують все що можна", – пояснив Зеленський. Зрештою український очільник резюмував, що поки для окупантів Сумський напрямок – залишається їх інтересом, Покровський напрямок – залишається, а Дніпропетровську область – "дуже хочуть". Президент зауважив, що на Покровському напрямку росіяни намагаються здійснити прорив, однак серйозних результатів не мають. Вони не просуваються. Там дуже важко нашим хлопцям. І важко всюди. І "русским" дуже важко – це для нас добре. І "русские" не хочуть воювати. Окрім їх керівництва. І все це відчувається, Водночас президент відзначив, що росіян дійсно більше, вони чинять більший тиск і проводять більшу мобілізацію. Тому більше ризиків в української армії. "Вони дійсно пробують зробити прорив. У них проривів серйозних немає. Вони розуміють, що "отримають по шапці"", – пояснив Зеленський. Тому, за словами президента, росіяни зараз роблять більшу ставку на військово-інформаційні операції. Як ситуація з Покровськом. Скільки разів зайшло ДРГ? Я розмовляю з військовим, зараз з Сирським. Каже, за цей час, 5 – 7 разів. Дві людини, шість людей. Був один раз, коли вони спробували закріпити 12 людей. Пробують зняти якесь відео: поставити прапор, зафільмували… і всі знищуються нашими захисниками, – зазначив глава держави. Зеленський пояснив, що Україна рухає питання щодо експорту озброєнь у форматі лінії виробництв за кордоном. Хочеться швидше, всюди все дуже довго. В Данії, в Норвегії, з Німеччиною ми проговорюємо це питання. Є великий позитив. З Данією ми домовилися. Тобто ми знайшли такий хід, Глава держави пояснив, що, наприклад, Данія матиме лінії виробництва далекобійних дронів. Вони туди дадуть додаткові гроші, після чого будуть вироблені та передані до України далекобійні дрони. Така схема працюватиме на час війни в Україні. "Ця лінія 50 на 50, з приватним сектором. Але після війни потім вони будуть накопичувати для себе. Для своєї армії", – зазначив він. Зеленський також відзначив, що тривають перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. Ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10 – 20 – 30 мільярдів доларів, Виробництво почалося. Є плюси, є мінуси. Плюси. Чотири компанії – хороші, спроможності будуть у десяти компаній. Чому кажу "будуть", бо одиничні вони виробили, грошей у них немає на це, Водночас він додав, що загалом питання виробництва становить 6 млрд доларів США. "Ціна виробництва – різна. Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності, відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново – 6 мільярдів доларів", – резюмував він. Володимир Зеленський зауважив, що на перспективу програма фінансування нашої армії. Це частина обороноздатності України та частина безпеки всієї Європи. Раніше європейці відмовлялися давати гроші на заробітні плати наших військових, тільки на зброю. Але так виходить, що наші військові можуть бути саме цією зброєю, яка захищає всіх, Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно закрити дефіцит 40 мільярдів доларів США на рік. Українське виробництво дронів на сьогодні вимагає, щоб ми нормально працювали, 25 мільярдів доларів на рік. Ракети, дрони, РЕБи, оцей напрямок – 25 мільярдів доларів. Це вже 65, якщо все це закривати, Зеленський наголосив, що почав над цим працювати з Антоніу Кошту та Урсулою фон дер Ляєн з ЄС, з американцями, з Марком Рютте, з Еммануелем Макроном, з Кіром Стармером. За словами президента, Україна вже має 3 системи Patriot. Зеленський отримав підтвердження з Німеччини на дві системи, з Норвегії – на одну. Зараз команда президента працює з нідерландськими партнерами. Водночас Україна має запит на 10 систем Patriot. Представники країни працюють з партнерами, щоб забезпечити таку кількість. Також працюють з питанням ракет, певну кількість Україна вже має. Все ще боремось над ліцензією виробництва. Важливо, що у Німеччині з'являється майданчик. Виробництво. Поки що не у нас, але в європейців, з якими у нас хороші відносини, Він підкреслив, що Дональд Трамп буде продавати оборонні системи. "Наше завдання знайти гроші на всі 10 систем. Хотілося б мати до кожної системи одразу пакет з ракетами", – підсумував український лідер. Ми довго йшли до цього питання. Я думаю, що це важливий аспект. Це цивільні – політичні в'язні та журналісти. Ми почали працювати над списками. І ви знаєте, що ми не можемо обмінювати цивільних. Цивільних вони повинні відпускати. Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їх боку, Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібне закінчення війни. Це, ймовірно, може початися з зустрічі лідерів, зокрема президентів України та Росії. По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі – зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми порушуємо це питання публічно завжди. І вони (росіяни – 24 Канал) зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі, Глава держави також висловив думку, що прийти до розмов про цю зустріч вдалося з деякими кроками на території Росії, деякими операціями. "Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це", – пояснив Зеленський. За словами Зеленського, з питанням щодо так званих "російських дітей" та "жителів Курської області" необхідно розбиратись. Він пояснив, що "російських дітей" в Україні немає й загалом ці вимоги Росії є якимось новим треком, який вже не викликає подиву, оскільки Кремль систематично запускає подібні кампанії у відповідь на дії України. Наприклад, як нагадав президент, після того, як Київ порушив тему нелегітимності диктатора Володимира Путіна, у Москві почали поширювати тези про нібито нелегітимність самого президента України. Аналогічно, коли українська сторона звернула увагу на те, що росіяни не забирають тіла своїх загиблих, РФ раптово активізувала тему обміну тіл – хоча раніше ці процеси відбувалися без зайвого розголосу. А зараз, бачите, вони зрозуміли, що вони передали нам "русскіх" (тіла, – 24 Канал), і потім зрозуміли, що цей тиск вже працює проти них. Хоча вони проговорювали це питання. Безумовно, обмін тілами – це важливо, важливо повертати своїх, У ЄС сумнівно висловлювалися стосовно нещодавнього закону про НАБУ та САП, наголошуючи на необхідності діяльності незалежних антикорупційних органів задля вступу та фінансування. Володимир Зеленський наразі каже, що загрози немає. Ми ж в одній інфраструктурі з Європою, ми хочемо бути частиною Європи. Ніхто не хоче нічим ризикувати. Я запевнив всіх наших партнерів, які зі мною спілкувалися про війну, про Туреччину. Сьогодні, наприклад, ми обговорюємо Рамштайн, ми обговорюємо багато питань, Він зазначив, що пообіцяв знайти вихід у ситуації з НАБУ та САП. За словами українського президента, він запропонує власне бачення, відштовхуючись від потреб антикорупціонерів та бажань суспільства у цьому питанні. Володимир Зеленський зазначив. що найважливіше зараз – це те, що є новий законопроєкт, і він зареєстрований. Я думаю, що за нього проголосують. Я хочу, щоб це відбулося, Зеленський також наголосив, що говорив із прем'єром Британії Кіром Стармером, і той запевнив, що якщо потрібно, то партнери будуть підтримувати, і точно не знизиться допомога. Зеленський визнав, що до ухвалення цього законопроєкту було необхідно робити діалог із суспільством. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питанні війни, тому що зараз в Україні питання номер один – це питання війни. Найголовніша проблема – війна. Головний ворог – Росія, Водночас глава держави визнав, що важлива справедливість. Тому у випадку з антикорупційними органами треба зробити справедливі кроки. Український лідер підкреслив, що дуже важливо, що суспільство говорить. Президент наголосив, що поважає думку суспільства, і вважає, що абсолютно нормально – реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Нормально. Люди мають право на те, щоб сказати, що вони думають. Люди сказали – все повинно бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Люди попросили змін. Ми відреагували, Він також наголосив, що влада повинна чути людей. Тому що головний виклик – це війна. "І найголовніше в цій війні – це єдність нашої держави. І дуже важливо не втратити єдність. Чути людей, мати діалог тощо", – сказав глава держави. Володимир Зеленський зазначив, що не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені ніби то говорила – це фейк. Ми не мали розмови, Зеленський відповів, що антикорупційні органи не будуть підпорядковуватися генпрокурору. До речі, там є дуже важливий момент – бізнес дуже хотів, щоб були обшуки тільки через судову систему. Це норма про невідкладні обшуки. Як ідея – хороша. Але ця норма зупинила всю правоохоронну систему – не тільки НАБУ, САП, це стосувалося всіх органів. Це прибрали, За словами президента, повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи. Але при цьому вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість. Мають діяти ефективно і контролювати, що відбувається в самій структурі. "Якщо через деякі зміни, які були визначені законодавцями, є ризик втратити незалежність антикорупційних органів, то треба цих ризиків позбавитися", – сказав Зеленський. Володимир Зеленський зазначив, що він з командою підготував законопроєкт, який базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів. Є нові норми в цьому законопроєкті про захист від впливу Російської Федерації, передусім через кейси, які відбулися з деякими представниками НАБУ. Мовиться, зокрема, про детектор брехні для всіх співробітників антикорупційних органів, правоохоронних органів, це і Нацполіція, і ДБР, які мають родичів з Росії або в Росії, Глава держави підкреслив, що є пропозиція, що раз на два роки всі зазначені працівники органів будуть проходити детектор. І всі правоохоронці та всі антикорупціонери повинні бути в рівних умовах.
Яка ситуація на Сумському напрямку та на кордоні Дніпропетровщини
– зазначив президент.
Що сказав президент про ситуацію у Покровську
– сказав Зеленський.
Що буде з експортом українського озброєння
– зауважив український лідер.
- підсумував глава України.
Чи розпочалося промислове виробництво дронів-перехоплювачів
– заявив президент.
Європа може почати виділяти кошти на зарплати українським військовим
– сказав президент.
Який дефіцит необхідно закрити щодо виробництва зброї
– пояснив президент.
Зеленський пояснив, скільки систем Patriot має Україна та скільки може отримати
– сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Україна шукає формат для повернення цивільних з полону Росії
– заявив президент.
Зеленський висловився про можливість особистої зустрічі з Путіним
– сказав український лідер.
Зеленський відреагував на вимоги Росії повернути "російських дітей" та "жителів Курської області"
– додав він.
Чи є ризики для євроінтеграції України через законопроєкт про НАБУ і САП
– сказав він.
Зеленський впевнений, що Верховна Рада проголосує за новий законопроєкт
– сказав президент.
Чому не обговорили антикорупційний закон до підписання
– зауважив Зеленський.
Зеленський відреагував на протести та обурення
– заявив Зеленський.
Чи мав президент розмову з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні, зокрема щодо закону про НАБУ і САП
– сказав український лідер.
Чи будуть антикорупційні органи підпорядковуватися Генеральному прокурору
– сказав глава держави.
Зеленський висловився про новий законопроєкт щодо НАБУ і САП
– сказав президент.
Володимир Зеленський підкреслив, що на Сумському напрямку в українських військових набагато краща ситуація, ніж була.
За цей місяць – півтора, я думаю, там є нормальні кроки. Всюди є тиск "русских". Покровський, Харківський напрямок, і Куп'янський. Наші хлопці стоять. Молодці,
Водночас він наголосив, що зараз для окупантів умовний успіх – це Дніпропетровська область. Тому що вони з цього можуть робити інформаційні перемоги.
"Там така сама ситуація, як у Покровську. Вони заходять – там є поле. Все одно зайшли вони туди чи не зайшли. Там просто живого місця немає на цьому полі. Там ніхто не стоїть. Просто люди на відтяжці стоять і знищують все що можна", – пояснив Зеленський.
Зрештою український очільник резюмував, що поки для окупантів Сумський напрямок – залишається їх інтересом, Покровський напрямок – залишається, а Дніпропетровську область – "дуже хочуть".
Президент зауважив, що на Покровському напрямку росіяни намагаються здійснити прорив, однак серйозних результатів не мають.
Вони не просуваються. Там дуже важко нашим хлопцям. І важко всюди. І "русским" дуже важко – це для нас добре. І "русские" не хочуть воювати. Окрім їх керівництва. І все це відчувається,
Водночас президент відзначив, що росіян дійсно більше, вони чинять більший тиск і проводять більшу мобілізацію. Тому більше ризиків в української армії.
"Вони дійсно пробують зробити прорив. У них проривів серйозних немає. Вони розуміють, що "отримають по шапці"", – пояснив Зеленський.
Тому, за словами президента, росіяни зараз роблять більшу ставку на військово-інформаційні операції.
Як ситуація з Покровськом. Скільки разів зайшло ДРГ? Я розмовляю з військовим, зараз з Сирським. Каже, за цей час, 5 – 7 разів. Дві людини, шість людей. Був один раз, коли вони спробували закріпити 12 людей. Пробують зняти якесь відео: поставити прапор, зафільмували… і всі знищуються нашими захисниками, – зазначив глава держави.
Зеленський пояснив, що Україна рухає питання щодо експорту озброєнь у форматі лінії виробництв за кордоном.
Хочеться швидше, всюди все дуже довго. В Данії, в Норвегії, з Німеччиною ми проговорюємо це питання. Є великий позитив. З Данією ми домовилися. Тобто ми знайшли такий хід,
Глава держави пояснив, що, наприклад, Данія матиме лінії виробництва далекобійних дронів. Вони туди дадуть додаткові гроші, після чого будуть вироблені та передані до України далекобійні дрони. Така схема працюватиме на час війни в Україні.
"Ця лінія 50 на 50, з приватним сектором. Але після війни потім вони будуть накопичувати для себе. Для своєї армії", – зазначив він.
Зеленський також відзначив, що тривають перемовини з американським президентом Дональдом Трампом.
Ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10 – 20 – 30 мільярдів доларів,
Виробництво почалося. Є плюси, є мінуси. Плюси. Чотири компанії – хороші, спроможності будуть у десяти компаній. Чому кажу "будуть", бо одиничні вони виробили, грошей у них немає на це,
Водночас він додав, що загалом питання виробництва становить 6 млрд доларів США.
"Ціна виробництва – різна. Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності, відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново – 6 мільярдів доларів", – резюмував він.
Володимир Зеленський зауважив, що на перспективу програма фінансування нашої армії.
Це частина обороноздатності України та частина безпеки всієї Європи. Раніше європейці відмовлялися давати гроші на заробітні плати наших військових, тільки на зброю. Але так виходить, що наші військові можуть бути саме цією зброєю, яка захищає всіх,
Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно закрити дефіцит 40 мільярдів доларів США на рік.
Українське виробництво дронів на сьогодні вимагає, щоб ми нормально працювали, 25 мільярдів доларів на рік. Ракети, дрони, РЕБи, оцей напрямок – 25 мільярдів доларів. Це вже 65, якщо все це закривати,
Зеленський наголосив, що почав над цим працювати з Антоніу Кошту та Урсулою фон дер Ляєн з ЄС, з американцями, з Марком Рютте, з Еммануелем Макроном, з Кіром Стармером.
За словами президента, Україна вже має 3 системи Patriot. Зеленський отримав підтвердження з Німеччини на дві системи, з Норвегії – на одну. Зараз команда президента працює з нідерландськими партнерами.
Водночас Україна має запит на 10 систем Patriot. Представники країни працюють з партнерами, щоб забезпечити таку кількість. Також працюють з питанням ракет, певну кількість Україна вже має.
Все ще боремось над ліцензією виробництва. Важливо, що у Німеччині з'являється майданчик. Виробництво. Поки що не у нас, але в європейців, з якими у нас хороші відносини,
Він підкреслив, що Дональд Трамп буде продавати оборонні системи.
"Наше завдання знайти гроші на всі 10 систем. Хотілося б мати до кожної системи одразу пакет з ракетами", – підсумував український лідер.
Ми довго йшли до цього питання. Я думаю, що це важливий аспект. Це цивільні – політичні в'язні та журналісти. Ми почали працювати над списками. І ви знаєте, що ми не можемо обмінювати цивільних. Цивільних вони повинні відпускати. Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їх боку,
Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібне закінчення війни. Це, ймовірно, може початися з зустрічі лідерів, зокрема президентів України та Росії.
По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі – зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми порушуємо це питання публічно завжди. І вони (росіяни – 24 Канал) зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі,
Глава держави також висловив думку, що прийти до розмов про цю зустріч вдалося з деякими кроками на території Росії, деякими операціями.
"Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це", – пояснив Зеленський.
За словами Зеленського, з питанням щодо так званих "російських дітей" та "жителів Курської області" необхідно розбиратись.
Він пояснив, що "російських дітей" в Україні немає й загалом ці вимоги Росії є якимось новим треком, який вже не викликає подиву, оскільки Кремль систематично запускає подібні кампанії у відповідь на дії України.
Наприклад, як нагадав президент, після того, як Київ порушив тему нелегітимності диктатора Володимира Путіна, у Москві почали поширювати тези про нібито нелегітимність самого президента України. Аналогічно, коли українська сторона звернула увагу на те, що росіяни не забирають тіла своїх загиблих, РФ раптово активізувала тему обміну тіл – хоча раніше ці процеси відбувалися без зайвого розголосу.
А зараз, бачите, вони зрозуміли, що вони передали нам "русскіх" (тіла, – 24 Канал), і потім зрозуміли, що цей тиск вже працює проти них. Хоча вони проговорювали це питання. Безумовно, обмін тілами – це важливо, важливо повертати своїх,
У ЄС сумнівно висловлювалися стосовно нещодавнього закону про НАБУ та САП, наголошуючи на необхідності діяльності незалежних антикорупційних органів задля вступу та фінансування. Володимир Зеленський наразі каже, що загрози немає.
Ми ж в одній інфраструктурі з Європою, ми хочемо бути частиною Європи. Ніхто не хоче нічим ризикувати. Я запевнив всіх наших партнерів, які зі мною спілкувалися про війну, про Туреччину. Сьогодні, наприклад, ми обговорюємо Рамштайн, ми обговорюємо багато питань,
Він зазначив, що пообіцяв знайти вихід у ситуації з НАБУ та САП. За словами українського президента, він запропонує власне бачення, відштовхуючись від потреб антикорупціонерів та бажань суспільства у цьому питанні.
Володимир Зеленський зазначив. що найважливіше зараз – це те, що є новий законопроєкт, і він зареєстрований.
Я думаю, що за нього проголосують. Я хочу, щоб це відбулося,
Зеленський також наголосив, що говорив із прем'єром Британії Кіром Стармером, і той запевнив, що якщо потрібно, то партнери будуть підтримувати, і точно не знизиться допомога.
Зеленський визнав, що до ухвалення цього законопроєкту було необхідно робити діалог із суспільством.
Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питанні війни, тому що зараз в Україні питання номер один – це питання війни. Найголовніша проблема – війна. Головний ворог – Росія,
Водночас глава держави визнав, що важлива справедливість. Тому у випадку з антикорупційними органами треба зробити справедливі кроки.
Український лідер підкреслив, що дуже важливо, що суспільство говорить. Президент наголосив, що поважає думку суспільства, і вважає, що абсолютно нормально – реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається.
Нормально. Люди мають право на те, щоб сказати, що вони думають. Люди сказали – все повинно бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Люди попросили змін. Ми відреагували,
Він також наголосив, що влада повинна чути людей. Тому що головний виклик – це війна.
"І найголовніше в цій війні – це єдність нашої держави. І дуже важливо не втратити єдність. Чути людей, мати діалог тощо", – сказав глава держави.
Володимир Зеленський зазначив, що не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні.
Все, що про це писали, все, що вона мені ніби то говорила – це фейк. Ми не мали розмови,
Зеленський відповів, що антикорупційні органи не будуть підпорядковуватися генпрокурору.
До речі, там є дуже важливий момент – бізнес дуже хотів, щоб були обшуки тільки через судову систему. Це норма про невідкладні обшуки. Як ідея – хороша. Але ця норма зупинила всю правоохоронну систему – не тільки НАБУ, САП, це стосувалося всіх органів. Це прибрали,
За словами президента, повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи. Але при цьому вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість. Мають діяти ефективно і контролювати, що відбувається в самій структурі.
"Якщо через деякі зміни, які були визначені законодавцями, є ризик втратити незалежність антикорупційних органів, то треба цих ризиків позбавитися", – сказав Зеленський.
Володимир Зеленський зазначив, що він з командою підготував законопроєкт, який базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів.
Є нові норми в цьому законопроєкті про захист від впливу Російської Федерації, передусім через кейси, які відбулися з деякими представниками НАБУ. Мовиться, зокрема, про детектор брехні для всіх співробітників антикорупційних органів, правоохоронних органів, це і Нацполіція, і ДБР, які мають родичів з Росії або в Росії,
Глава держави підкреслив, що є пропозиція, що раз на два роки всі зазначені працівники органів будуть проходити детектор. І всі правоохоронці та всі антикорупціонери повинні бути в рівних умовах.