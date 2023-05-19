Детали рассказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в эфире всеукраинского телемарафона, передает 24 Канал.

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На вопрос журналистов, говорится ли о встрече в рамках саммита G7, руководитель ОП ответил одобрительно. Также он подтвердил, что украинская делегация из Саудовской Аравии отправляется в Японию.

Ранее в СНБО опровергли информацию о том, что Зеленский лично посетит Японию. Президент Украины должен был принять участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме. Хотя секретарь СНБО Алексей Данилов перед этим намекал, что Зеленский может лично присутствовать. Это, несмотря на то, что 21 мая в саммит G7 добавили дополнительную сессию по Украине, чтобы учесть график украинского лидера.

А 19 мая заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква отметил, что Владимир Зеленский может посетить саммит "Большой семерки", если разрешит ситуация на фронте.

G7 приняли важное заявление по Украине

В Японии 19 мая официально начался саммит G7. Лидеры стран уже приняли совместное заявление по Украине. В обнародованном документе они:

пообещали и в дальнейшем поддерживать Украину,

осудили российское вторжение,

а также пообещали усилить меры безопасности, чтобы третьи страны не помогали стране-агрессору обходить санкции.

Кроме того, "Большая семерка" анонсировала новые санкции. Россию призвали прекратить войну и полностью вывести свои войска с территории Украины, ведь эта агрессия является нарушением международного права и устава ООН.