Указ президент подписал 18 мая, в силу документ вступит со дня его опубликования.

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Зеленский ввел в действие решение о Multiplex

В соответствии со статьей 107 Конституции постановляю ввести в действие решение СНБО от 14 мая 2021 года "относительно отдельных мер по обеспечению информационной безопасности",

– говорится в указе.

Контроль за выполнением решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Кабинету министров дали такие поручения

разработать и утвердить программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения оператором (Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения) общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7, предусмотрев привлечение 490 миллионов гривен под государственные гарантии;

рекомендовать Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания принять меры, направленные на демонополизацию сферы цифрового телевидения и завершение процесса привлечения Концерна к выполнению функций оператора сети цифрового вещания.

Также решение СНБО содержит предложения по изменению Госбюджета-2021. Ими предлагают предусмотреть возможность предоставления государственных гарантий в 2021 году компаниям (резидентам) по кредитам, привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства, для нужд государственных заказчиков оборонных закупок.

Предлагают выделить

Министерству обороны – 15 510 миллионов гривен,

Министерству внутренних дел – 4 000 миллионов гривен

Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации – 490 миллионов гривен.