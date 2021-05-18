Указ президент подписал 18 мая, в силу документ вступит со дня его опубликования.
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Зеленский ввел в действие решение о Multiplex
В соответствии со статьей 107 Конституции постановляю ввести в действие решение СНБО от 14 мая 2021 года "относительно отдельных мер по обеспечению информационной безопасности",
– говорится в указе.
Контроль за выполнением решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Кабинету министров дали такие поручения
- разработать и утвердить программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения оператором (Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения) общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7, предусмотрев привлечение 490 миллионов гривен под государственные гарантии;
- рекомендовать Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания принять меры, направленные на демонополизацию сферы цифрового телевидения и завершение процесса привлечения Концерна к выполнению функций оператора сети цифрового вещания.
Также решение СНБО содержит предложения по изменению Госбюджета-2021. Ими предлагают предусмотреть возможность предоставления государственных гарантий в 2021 году компаниям (резидентам) по кредитам, привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства, для нужд государственных заказчиков оборонных закупок.
Предлагают выделить
- Министерству обороны – 15 510 миллионов гривен,
- Министерству внутренних дел – 4 000 миллионов гривен
- Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации – 490 миллионов гривен.