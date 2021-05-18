Указ президент підписав 18 травня, чинності документ набере з дня його опублікування.
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Зеленський увів в дію рішення про Multiplex
Відповідно до статті 107 Конституції постановляю ввести в дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року "Щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки",
– йдеться в указі.
Контроль за виконанням рішення Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.
Кабінету Міністрів дали такі доручення
- розробити та затвердити програму підвищення обороноздатності та безпеки держави щодо матеріально-технічного забезпечення побудови оператором (Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення) загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7, передбачивши залучення 490 мільйонів гривень під державні гарантії;
- рекомендувати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення вжити заходів, спрямованих на демонополізацію сфери цифрового телебачення та завершення процесу залучення Концерну до виконання функцій оператора мережі цифрового мовлення.
Також рішення РНБО містить пропозиції щодо зміни Держбюджету-2021. Ними пропонують передбачити можливість надання державних гарантій у 2021 році компаніям (резидентам України) за кредитами, які залучаються для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності та безпеки держави, для потреб державних замовників оборонних закупівель.
Пропонують виділити
- Міністерству оборони – 15 510 мільйонів гривень,
- Міністерству внутрішніх справ – 4 000 мільйонів гривень
- Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації – 490 мільйонів гривень.