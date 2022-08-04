Кроме того, украинский лидер вывел из состава СНБО Ивана Баканова и Ирину Венедиктову. К слову, глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что уже подписал представление на назначение Венедиктовой госпожой послом в Швейцарии.

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Ввести в персональный состав СНБО таких людей: Андрея Костина – генерального прокурора, Василий Малюк – первый заместитель главы СБУ,

– говорится в сообщении.

Назначение Костина и Малюка

Василия Малюка назначили исполняющим обязанности главы СБУ. Соответствующий указ Зеленский подписал 18 июля.

назначили исполняющим обязанности главы СБУ. Соответствующий указ Зеленский подписал 18 июля. Андрей Костин стал новым генпрокурором Украины. Верховная Рада назначила его на должность 27 июля. Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – отметил, что как юрист Костин имеет безупречную репутацию в профессиональной среде. Кроме того, он понимает проблемы правоохранительной отрасли. По словам советника главы ОП, именно поэтому Зеленский остановил свой выбор на этой кандидатуре.

стал новым генпрокурором Украины. Верховная Рада назначила его на должность 27 июля. Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – отметил, что как юрист Костин имеет безупречную репутацию в профессиональной среде. Кроме того, он понимает проблемы правоохранительной отрасли. По словам советника главы ОП, именно поэтому Зеленский остановил свой выбор на этой кандидатуре. Подоляк назвал Костина "юридическим перфекционистом". В 2021 году он являлся одним из основных претендентов на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В то же время выбыл из конкурса.

Кроме того, в свое время Костин исполнял обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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