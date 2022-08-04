Окрім того, український лідер вивів зі складу РНБО Івана Баканова та Ірину Венедіктову. До слова, глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що вже підписав подання на призначення Венедіктової пані послом у Швейцарії.

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Увести до персонального складу РНБО таких людей: Андрія Костіна – генерального прокурора, Василь Малюк – перший заступник голови СБУ,

– мовиться у повідомленні.

Призначення Костіна та Малюка

Василя Малюка призначили виконувачем обов'язків глави СБУ. Відповідний указ Зеленський підписав 18 липня.

призначили виконувачем обов'язків глави СБУ. Відповідний указ Зеленський підписав 18 липня. Андрій Костін став новим генпрокурором України. Верховна Рада призначила його на посаду 27 липня. Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента – зауважив, що як юрист Костін має бездоганну репутацію в професійному середовищі. Окрім того, він добре розуміє проблеми правоохоронної галузі. За словами радника голови ОП, саме тому Зеленський зупинив свій вибір на цій кандидатурі.

став новим генпрокурором України. Верховна Рада призначила його на посаду 27 липня. Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента – зауважив, що як юрист Костін має бездоганну репутацію в професійному середовищі. Окрім того, він добре розуміє проблеми правоохоронної галузі. За словами радника голови ОП, саме тому Зеленський зупинив свій вибір на цій кандидатурі. Подоляк назвав Костіна "юридичним перфекціоністом". У 2021 році він був одним з основних претендентів на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Водночас вибув з конкурсу.

Окрім того, у певний час Костін виконував обов'язки першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі.

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