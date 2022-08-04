Відповідний указ опублікували на сайті офіційного представництва глави держави. 9 липня, зазначимо, Зеленський звільнив з посади голову Херсонської ОДА Геннадія Лагуту.

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Зеленський вручив Янушевичу службове посвідчення

Президент особисто вручив Янушевичу службове посвідчення і зазначив, що сподівається, що досвід нового глави ОВА стане у пригоді на посаді. Зараз Херсонська область – дуже важливий регіон України.

Президент запевнив, що Херсонщина буде звільнена

Президент також запевнив, що Херсонська область неодмінно буде звільнена від загарбників. Колаборанти у регіоні обов'язково будуть притягнуті до відповідальності.

Зверніть увагу! Замість Геннадія Лагути тимчасовим виконувачем обов'язків голови Херсонської ОВА був призначений Дмитро Бутрій. Своїм указом від 3 серпня 2022 року його президент звільнив.

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