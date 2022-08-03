росія не показує, що вона хоче закінчення війни

Глава держави зауважив, що якби росія дійсно хотіла б закінчення війни, то не перекидала б зараз додаткові резерви на захоплені території Півдня країни. Про це повідомляє 24 канал.

До теми У новому зверненні Зеленський прокоментував Тайвань, Балкани і ситуацію на Кавказі

Також держава-терористка продовжує вбивати мирних, ні в чому невинних українців.

Якби росія дійсно, реально хотіла б закінчення війни, вона не стягувала б зараз резерви на український Південь і не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей. Ну і взагалі – це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав з європейськими цінностями працюють на росію, яка воює проти цих цінностей,

– сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що потрібно боротися і бити терористів на нашій землі. Крім цього, вкрай важливо поширювати інформацію про українські інтереси й здобувати для України успіхи та перемоги на усіх фронтах і на усіх рівнях.

Терор можна зупинити тільки спільною, незламною силою,

– наголосив Зеленський.

Диктатори побачили, що їм все можна і вже відроджують війни

Під час свого вечірнього звернення Зеленський також прокоментував останню тенденцію до загострення міжнародних конфліктів у різних частинах світу, зокрема у Балканах, Тайвані та, вочевидь, на Кавказі. Він наголосив, що це відбувається через те, що світ не дав потужної відповіді росіянам за вторгнення в Україну, тож диктатори вирішили, що їхні вчинки будуть безкарними.

До теми – звернення Зеленського за 3 серпня: дивіться відео