Відповідну заяву президент зробив ввечері 3 серпня. Також раніше Зеленський назвав єдину різницю між росією і терористами і закликав світ піти на важливе рішення.

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Зеленський прокоментував ситуацію в світі

Президент України пояснив, що цими днями в нашому інформаційному просторі та в соцмережах дуже багато повідомлень про конфліктні ситуації та загрози, які є в інших географіях.

Спочатку – Балкани, потім – Тайвань, тепер може бути Кавказ... Усі ці ситуації здаються різними, хоча їх об’єднує один чинник, а саме: глобальна архітектура безпеки не спрацювала. Якби спрацювала, не було б усієї цієї конфліктності,

– пояснив Зеленський.