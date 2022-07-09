Новим очільником ОВА регіону тимчасово стане Бутрій Дмитро Стефанович. До цього він був першим заступником Лагути.

Цього ж дня Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла у Німеччині

Лагута прокоментував своє звільнення

Лагута був головою адміністрації Херсонщини з 26 жовтня 2021 року. За тиждень до звільнення в медіа вже почала з'являтися інформація про цю заяву на звільнення. Політик же сказав у коментарі Суспільному, що нібито ніяких заяв не писав.

Проте вже в день звільнення він написав, що ухвалив це рішення сам. Мовляв, за ці 4 місяці війни зрозумів, що не обов'язково займати якусь посаду, щоб бути корисним людям та допомогати рідній Херсонщині.

За ці 9 місяців мого перебування на посаді очільника області не все вдалося втілити в життя. Але для мене і сформованої мною команди Херсонської ОДА першочерговим залишався розвиток області,

– написав Лагута.

Голова ОДА поїхав з Херсону 24 лютого

Місцеве видання "Мост" повідомляє, що Геннадій Лагута зникнув з міста 24 лютого. Журналісти вказали, що на публіці він з'явився лише через 50 днів у Миколаєві. Чим він займався посадовець всі ці дні – невідомо. Сам Лагута пояснив цю ситуацію тим, що у його команді не було зрадників. Тому "всі розуміють, яку роль нам приготував би окупант".

Думаю, що ми з Миколаєва та Кривого Рогу зробимо все, що можемо, і так краще, ніж якби ми були затримані і перебували б на підвалі й нам довелося б... три крапки, всі все прекрасно розуміють,

– пояснив 20 травня очільник ОВА.