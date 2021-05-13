Зеленский ввел министра энергетики Галущенко в состав СНБО
Владимир Зеленский 13 мая ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Германа Галущенко. Сейчас политик занимает должность министра энергетики Украины.
Источник:Офис Президента
Указ президента вступил в силу со дня опубликования. Сам Галущенко свое назначение пока не прокомментировал.
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Состав СНБО
Главой СНБО по состоянию на 2021 год является президент Владимир Зеленский. Секретарем – Алексей Данилов.
Кроме того, в СНБО входят: глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, генпрокурор Ирина Венедиктова, глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Дмитрий Кулеба и другие украинские политики.
Что известно о Галущенко
- На должность министра энергетики Германа Галущенко назначили 29 апреля 2021 года.
- Чиновник стал преемником Юрия Витренко, который после отставки Андрея Коболева возглавил "Нафтогаз".
- Галущенко – 48 лет, он родился во Львове.
- Строил карьеру как юрист. Сначала работал во Львовской прокуратуре. Впоследствии занимал должности в Министерстве иностранных дел и был представителем Украины в комитете Совета Европы по борьбе с коррупцией.
- Кроме того, на протяжении многих лет Галущенко работал в "Энергоатоме".
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