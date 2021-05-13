Владимир Зеленский 13 мая ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Германа Галущенко. Сейчас политик занимает должность министра энергетики Украины.

Указ президента вступил в силу со дня опубликования. Сам Галущенко свое назначение пока не прокомментировал.

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Состав СНБО

Главой СНБО по состоянию на 2021 год является президент Владимир Зеленский. Секретарем – Алексей Данилов.

Кроме того, в СНБО входят: глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, генпрокурор Ирина Венедиктова, глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Дмитрий Кулеба и другие украинские политики.

Что известно о Галущенко