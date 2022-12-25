Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров Украины обеспечить проведение Министерством внутренних дел Украины осмотра общественной безопасности и гражданской защиты, предусмотрев внесение необходимых изменений в постановление Кабмина от 22 мая 2019 года № 507 "Об утверждении Порядка проведения обзора общественной безопасности и гражданской защиты Министерством внутренних дел" в части организации, контроля и проведения такого осмотра в условиях военного положения, а также предварительного рассмотрения его результатов.

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Также Кабмин должен обеспечить разработку по результатам осмотра общественной безопасности и гражданской защиты Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины и ее внесение в СНБО для одобрения и утверждения указом Президента Украины.

Обеспечить пересмотр Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 24 июля 2019 года № 687-р, и плана мер по ее реализации с учетом предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Министерство внутренних дел должно обеспечить после утверждения Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины разработку в установленном порядке отраслевых стратегий, государственных целевых программ в сферах общественной безопасности, защиты и охраны государственной границы Украины, гражданской защиты и миграционной политики, а также оперативных планов и планов применения сил и средств в кризисных ситуациях

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