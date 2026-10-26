"Круговая оборона городов": Зеленский ввел в действие решение СНБО об инженерных заграждениях

Зеленский ввел в действие решение СНБО о круговой обороне городов / Getty Images
26 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о создании смуги инженерных заграждений. Документ предусматривает создание механизмов реализации круговой обороны украинских городов.
Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса Президента Украины.
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Что известно об указе о круговой обороне городов?
Соответствующее решение Рада национальной безопасности и обороны приняла 25 сентября 2026 года.
Документ регламентирует комплекс мер по строительству фортификационных сооружений и инженерных рубежей для обеспечения надлежащего уровня защиты населенных пунктов.
Контроль за выполнением утвержденного решения глава государства возложил на секретаря Рады национальной безопасности и обороны Украины.
Согласно тексту документа, указ вступает в силу со дня его опубликования, а подробности решения прилагаются для служебного пользования.
Напомним, что в июле командир оперативно-тактической группировки "Одесса" и начальник регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" полковник Денис Носиков сообщил, что одной из главных задач украинских военных является организация круговой обороны Одессы и близлежащих территорий. По его словам, зона ответственности группировки выходит за пределы Одесской области и охватывает часть Николаевщины, в частности, Кинбурнское направление.
В апреле начальник инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Василий Сиротенко рассказал о строительстве сплошной линии обороны от Киевского водохранилища в Сумы. По его словам, работы на этом участке активизировали, чтобы завершить укрепление как можно скорее.
Многоуровневая система защиты должна предотвратить внезапные атаки российских войск и воспрепятствовать их планам по созданию так называемой буферной зоны.
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