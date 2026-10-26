"Круговая оборона городов": Зеленский ввел в действие решение СНБО об инженерных заграждениях

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса Президента Украины.

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Что известно об указе о круговой обороне городов?

Соответствующее решение Рада национальной безопасности и обороны приняла 25 сентября 2026 года.

Документ регламентирует комплекс мер по строительству фортификационных сооружений и инженерных рубежей для обеспечения надлежащего уровня защиты населенных пунктов.

Контроль за выполнением утвержденного решения глава государства возложил на секретаря Рады национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно тексту документа, указ вступает в силу со дня его опубликования, а подробности решения прилагаются для служебного пользования.

Напомним, что в июле командир оперативно-тактической группировки "Одесса" и начальник регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" полковник Денис Носиков сообщил, что одной из главных задач украинских военных является организация круговой обороны Одессы и близлежащих территорий. По его словам, зона ответственности группировки выходит за пределы Одесской области и охватывает часть Николаевщины, в частности, Кинбурнское направление.

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В апреле начальник инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Василий Сиротенко рассказал о строительстве сплошной линии обороны от Киевского водохранилища в Сумы. По его словам, работы на этом участке активизировали, чтобы завершить укрепление как можно скорее.

Многоуровневая система защиты должна предотвратить внезапные атаки российских войск и воспрепятствовать их планам по созданию так называемой буферной зоны.