Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского.

Смотрите также Юрист, связанный с Татаровым, советовал семье Кириленко по сокрытию доказательств об имуществе, – СМИ

Что сказал Зеленский о деле Кириленко

Журналисты "Радио Свободы" задали этот вопрос, поскольку Зеленский в предвыборной программе 2019 года обещал, что подозреваемые в коррупции не смогут выйти под залог. А Кириленко даже остался на должности.

Во всем мире людей обвиняют и они имеют право защищать себя в суде, Украина не исключение. Или вы хотите из Украины сделать Россию, когда людей обвиняют, а у людей нет возможности защищаться? Я не назначаю суды и не увольняю, если честно. Если есть уголовное дело, пусть обвиняют, пусть суд выносит приговор и человек несет ответственность,

– ответил президент.

Детали дела Кириленко

В марте 2024 года журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свободы" обнаружили, что семья топ-чиновника приобрела имущества на 70 миллионов гривен. Пока Кириленко возглавлял Донецкую область, его семья активно покупала имущество как в области, так и в столице. Сам чиновник объяснил свое состояние так: бабушка жены "угадала с акциями".

НАБУ и САП начали расследование, чиновнику сообщили о подозрении.

На посту главы ОВА Кириленко купил 21 объект недвижимости и один автомобиль, а имущество записал на родственников. По крайней мере так считают следователи.

Высший антикоррупционный суд избрал Павлу Кириленко залог в более 30 миллионов гривен (а НАБУ и САП ходатайствовали о взятии под стражу). Чиновник внес его, но журналисты выяснили, что главе АМКУ помогли. Это сделал бизнесмен Эдуард Мкртчан через свою компанию.

Мкртчан связан с АМКУ, однако Кириленко заявил, что ранее не слышал о его компании, хотя и знаком с бизнесменом. Вопрос о внесении залога Мкртчаном назвал провокационным.