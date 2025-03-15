Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про справу Кириленка

Журналісти "Радіо Свободи" поставили це питання, оскільки Зеленський у передвиборчій програмі 2019 року обіцяв, що підозрювані у корупції не зможуть вийти під заставу. А Кириленко навіть залишився на посаді.

У всьому світі людей звинувачують і вони мають право захищати себе у суді, Україна не виняток. Чи ви хочете з України зробити Росію, коли людей звинувачують, а у людей немає можливості захищатись? Я не призначаю суди і не звільняю, якщо чесно. Якщо є кримінальна справа, нехай звинувачують, нехай суд виносить вирок і людина несе відповідальність,

– відповів президент.

Деталі справи Кириленка

У березня 2024 року журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свободи" виявили, що сім'я топчиновника придбала майна на 70 мільйонів гривень. Доки Кириленко очолював Донеччину, його родина активно купувала майно як в області, так і в столиці. Сам посадовець пояснив свої статки так: бабуся дружини "вгадала з акціями".

НАБУ і САП почали розслідування, чиновнику повідомили про підозру.

На посаді очільника ОВА Кириленко купив 21 об'єкт нерухомості та один автомобіль, а майно записав на родичів. Принаймні так вважають слідчі.

Вищий антикорупційний суд обрав Павлу Кириленку заставу в понад 30 мільйонів гривень (а НАБУ та САП клопотали про взяття під варту). Чиновник вніс її, але журналісти з'ясували, що голові АМКУ допомогли. Це зробив бізнесмен Едуард Мкртчан через свою компанію.

Мкртчан пов'язаний з АМКУ, проте Кириленко заявив, що раніше не чув про його компанію, хоч і знайомий з бізнесменом. Запитання про внесення застави Мкртчаном назвав провокаційним.