Зеленский выступил на конференции по Украине в Гааге: главные тезисы

Владимир Зеленский в онлайн-формате принял участие в конференции "Восстановление справедливости для Украины", которая проходит в Гааге. Он отметил, что все причастные к преступлениям в Украине должны быть привлечены к ответственности, а в мире – восстановится справедливость.

Об этом президент заявил во время своей речи. О главных тезисах Владимира Зеленского – сообщает 24 Канал.

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Главное из выступления Зеленского

В начале своей речи президент поблагодарил всех партнеров за неизменную веру в справедливость. Зеленский отметил, что именно со справедливости начинается движение к надежному миру.

Оружие дает физическую защиту, но именно справедливость возвращает ощущение безопасности жизни, которое было защищено силой оружия. И ощущение предсказуемости всех глобальных отношений. Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир. Именно справедливость способна это обеспечивать,

– заявил Зеленский.

Выступление Зеленского на конференции: смотрите видео

Зеленский сообщил, что 2 дня назад он был в Буче – городе, который стал символом российского зла. Там оккупанты убили неизвестное количество гражданского населения, замучили десятки людей, и до сих пор не удалось установить имена тех, кто погиб от рук россиян в Буче.

"С тех пор прошло два года, а до сих пор не удалось даже установить имена всех, кого убили российские солдаты, – до сих пор в Буче есть безымянные могилы. Как и во многих других наших общинах, которые были освобождены от российской оккупации. И хотя разные города и села постепенно восстанавливаются, в каждом из них есть такое особое ощущение – одинаковое для всех: ощущение того, что есть еще очень много работы впереди – работы именно ради справедливости. Ради того, чтобы зло окончательно проиграло – и физически, в реальности, на поле битвы, и так, чтобы это было убедительно для человеческих сердец", – подчеркнул президент.

Он добавил, что это восстанавливать справедливость необходимо и для того, чтобы другая власть, которая придет после Путина, понимала – такие преступления не останутся без наказания.

Украина разрабатывает различные инструменты для восстановления справедливости

Зеленский добавил, что Украина вместе с партнерами создала настоящую сеть ответственности. Он поблагодарил Нидерланды за продвижение идеи специального трибунала по преступлениям России, а также всем другим странам, партнерам, организациям и всем, кто поддерживает глобальную работу по расследованию российских преступлений войны и привлечения виновных к ответственности.

Всех виновных – от политического и военного руководства России до рядовых исполнителей. Я уверен, что для всего мира важна деятельность Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина и работает над возвращением полной справедливости всем, по кому ударила эта война: и взрослым, и детям. Также мы создаем и вполне конкретные, системные инструменты, чтобы компенсировать убытки, нанесенные этой войной. Вместе со многими странами и лидерами работаем для конфискации российских активов и доходов от них. Все это должно работать для людей, которых Путин хотел уничтожить этой войной,

– добавил Зеленский.

Президент сообщил, что в Украине также начинает работать Реестр убытков. Зеленский отметил, что критически важно, чтобы уже в этом году была создана комиссия по рассмотрению заявлений и компенсационный фонд как ключевые элементы запланированного механизма возмещения убытков.

"Я прошу всех вас не отступать от нашей общей линии – от линии справедливости. Прошу вас не сбавлять обороты. Должны делать все возможное ради силы справедливости, чтобы справедливость давала настоящую силу нашей общей безопасности – безопасности от агрессий и террора. Пусть настоящий мир вернется быстрее. И пусть каждый, кто разрушает мир, действительно боится оказаться на скамье подсудимых в Гааге", – подытожил свое обращение президент.