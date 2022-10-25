В Загребе вчера, 24 октября, стартовала встреча представителей парламентов разных государств по вопросу возвращения Крыма в состав Украины. Около 11:00 сегодня на саммите произнес свою речь Зеленский – его выступление транслировалось в эфире национального телемарафона .

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Украинский флаг будет в Крыму

Вражеское государство использует остров как плацдарм для своей агрессии. Именно поэтому Зеленский убежден, что возвращение Крыма в состав Украины будет означать возрождение подлинного мира.

Российский потенциал агрессии будет уничтожен под корень, когда украинский флаг будет на своем законном месте – в городах и селах Крыма,

– сказал президент.

По словам главы государства, мир на полуострове позволит почувствовать миру, что возвращается безопасность.

Чистки на территории Крыма

Владимир Зеленский подчеркнул, что уже 9 лет украинская территория находится в оккупации вопреки всем нормам международного права. Захватчики не дают спокойно жить мусульманам, людям с украинскими паспортами и другим категориям, населяющим полуостров.

Крым отделен Россией от возможности нормальной жизни. На территории Крыма не просто совершены тысячи преступлений – с 2014 года это единственная часть Европы, где происходят де-факто чистки по религиозным и этническим признакам. Вдумайтесь, люди в таких условиях уже 9 лет,

– констатировал глава государства.

Кроме того, оккупанты сознательно милитаризируют полуостров, уничтожают природу, пренебрегают правом собственности жителей Крыма и грабят их в интересах России. С грустью президент отметил, что реинтегрировать эту территорию после стольких лет репрессий будет нелегко.

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Мир стал более жестоким из-за оккупации украинского региона

Российский флаг принес в Крым только разруху и поставил под сомнение в целом всю мировую безопасность. Как сказал Зеленский, оккупация полуострова повлекла за собой рождение античеловеческой системы, которая пытает, лишает свободы и травмирует.

Это позволило Кремлю выдвигать свои условия и терроризировать мир. Путин провоцирует масштабный голод, угрожает всем ядерным оружием и думает, что его за это никто не накажет.

Украина вернет территории при поддержке мира

Следует также сказать, что в начале и на протяжении речи Зеленский вспоминал международных союзников и благодарил их за поддержку. Фактически на 9 год войны не осталось в мире стран, не ощутивших на себе последствия агрессии России против Украины. Также он пригласил их на полуостров, когда тот будет освобожден и назвал их гостями, которых очень ждут. ​

Обратите внимание! Не только Украина, а мир подсчитывает потери, к которым привело порабощение полуострова. Глава государства убежден, что оккупации Крыма – это был первый шаг, который привел к полномасштабной войне.

Но президент подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с парламентами, правительствами, главами мировых государств удастся вернуть полуостров. Он будет частью не только Украины, но и Европейского Союза. Кроме того, Зеленский отметил, что нашему государству нужны три вида поддержки от партнеров :

оборонительная;

санкционная;

финансовая.

Это фундамент на пути к возвращению мира.

Крым будут восстанавливать вместе со всей Украиной

Также Зеленский сказал, что принимал участие в конференции по восстановлению Украины. Он отметил, что восстановление нашего Крыма уже обсуждается с восстановлением всей Украины.

Крым является неотъемлемой частью ценностного, инвестиционного и культурного пространства Украины,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Расширение формата Крымской платформы

Крымская платформа – очень перспективная международная площадка для обсуждения вопросов деоккупации других территорий. Президент убежден, что саммиты можно расширить до обсуждений вопросов возвращения, например, Абхазии в Грузию или Приднестровье в Молдову.

Напомним , недавно Зеленский подытожил 8 месяцев героической войны России против Украины. Он отметил, что мы сломали армию врага и у Путина больше никогда не получится захватить всю территорию нашего государства.