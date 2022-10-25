У Загребі вчора, 24 жовтня, стартувала зустріч представників парламентів різних держав щодо питання повернення Криму до складу України. Близько 11:00 сьогодні на саміті виголосив свою промову Зеленський – його виступ транслювали в ефірі національного телемарафону.

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Український прапор буде в Криму

Ворожа держава використовує півострів як плацдарм для своєї агресії. Саме тому Зеленський переконаний, що повернення Криму до складу України означатиме відродження справжнього миру.

Російський потенціал агресії буде знищений під корінь, коли український прапор буде на своєму законному місці – у містах та селах Криму,

– сказав президент.

За словами глави держави, мир на півострові дасть змогу відчути світові, що повертається безпека.

Чистки на території Криму

Володимир Зеленський наголосив, що уже 9 рік українська територія перебуває в окупації, всупереч усім нормам міжнародного права. Загарбники не дають спокійно жити мусульманам, людям з українськими паспортами та іншим категоріям, що населяють півострів.

Крим відокремлений Росією від самої можливості нормального життя. На території Криму не просто скоєнні тисячі злочинів – від 2014 року це єдина частина Європи, де відбуваються де-факто чистки за релігійними та етнічними ознаками. Вдумайтесь, люди в таких умовах уже 9 рік,

– констатував глава держави.

Окрім того, окупанти свідомо мілітаризують півострів, знищують природу, нехтують правом власності жителів Криму та грабують їх в інтересах Росії. Зі сумом президент зазначив, що реінтегрувати цю територію після років репресій буде не легко.

Світ став жорстокішим через окупацію українського регіону

Російський прапор приніс у Крим лише розруху та поставив під сумнів загалом усю світову безпеку. Як сказав Зеленський, окупація півострова спричинила народження антилюдською системи, яка катує, позбавляє свободи та травмує.

Також це дозволило Кремлю висувати свої умови та тероризувати світ. Путін провокує масштабний голод, погрожує всім ядерною зброєю та думає, що його за це ніхто не покарає.

Україна поверне території за підтримки світу

Варто також сказати, що на початку та упродовж промови Зеленський згадував міжнародних союзників та дякував їм за підтримку. Фактично на 9 рік війни не залишилось у світі країн, які не відчули на собі наслідки агресії Росії проти України.

Зверніть увагу! Не лише Україна, а світ підраховує втрати, які призвело поневолення півострова. Глава держави переконаний, що окупації Криму – це був перший крок, який призвів до повномасштабної війни.