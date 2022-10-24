До початку вторгнення російська пропаганда намагалася всіх переконати у тому, що Україна є маріонеткою в руках західних держав. За словами президента Зеленського, за ці місяці війни нам вдалось відстояти власну незалежність та повністю знівелювати впливовість Путіна у світі.

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Досягнення України за останніх 8 місяців

Важко повірити, що 24 лютого було рівно 8 місяців тому. Президент наголосив, якщо Росії за цей час не вдалось нас повністю захопити – то не вийде більше ніколи.

Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Але звучатимуть і Запорізька область, і Крим. Настане час, і вся Україна буде вільною,

– сказав Зеленський.

На його переконання, ми впевнено ламаємо так звану "другу армію світу". За Росією уже закріпився статус "країни-прохачки", яка щось випрошує в Ірану, намагається щось вичавити із західних держав. Окрім того, ворог постійно придумує різні нісенітниці про Україну, хоче всіх залякати та обманути.

Росія втратила суб'єктність

Ні в кого уже не виникне думки захоплюватись "величчю" Росії. Зараз держава-окупантка не є суб'єктом, який може "щось комусь диктувати". Та вочевидь, ніколи більше ним не буде.

Немає більше в неї потенціалу, щоб диктувати. Світ це бачить. Російський потенціал розтрачується зараз на це божевілля – на війну проти нашої держави та всього вільного світу,

– констатував президент.

Гра "було/немає" – що втратила Росія за ці місяці:

Був газовий вплив – немає.

Був військовий вплив – випарується.

Була політична вага – тепер ізоляція, що постійно збільшується.

Були ідеологічні амбіції – тепер тільки огида.

Нагадаємо, Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що куди приходить Росія – там залишаються могили та катівні. Президент переконаний, що ворог може тільки руйнувати та спустошувати міста.

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