Зеленский выступил на торжественном заседании Рады ко Дню Независимости: видео

Нардепы открыли торжественное заседание по случаю 30 годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины. Первым на нем выступил президент Владимир Зеленский.

Глава государства поздравил всех с Днем Независимости. Он отметил: за то, чтобы эти слова стали реальностью, боролись многие поколения украинцев.

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Президент подчеркнул, что поздравительные слова будут звучать 24 августа еще множество раз, однако украинцы не будут от них уставать. Зеленский добавил, что все это стало возможным благодаря депутатам I созыва, которые сегодня присутствуют в зале парламента.

Особенно символично, что сейчас аплодисменты им уважаемым звучат от народных депутатов этого созыва, которые 24 августа 1991 года еще даже не родились,

– отметил он.

Глава государства подчеркнул, что 30 лет назад произошло восстановление независимости Украины, восстановления ее государственности. Именно поэтому он подписал указ о праздновании Дня украинской государственности и внес на рассмотрение народных избранников законопроект, по которому он должен быть выходным днем.

Зеленский о государственных символах

Политик добавил, что важно не только отмечать появление государственности, но и объединяться для ее сохранения. "Нашу большую украинскую семью объединяет семья государственных символов – флаг, герб и гимн. Они связаны статьями Конституции, связанные на уровне национальной подсознания",

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Зеленский отметил, что гимн Украины это – душа страны и мудрость следующим поколениям. "Ми думали, що запанували у своїй сторонці, проте 7 років поспіль кладемо душу й тіло за нашу свободу. Бо забули, що ще далеко не всі воріженьки – як роса на сонці. Але ми не забули, якого ми роду. Отже, нам точно усміхнеться доля", – убежден политик.

А судьба, по его словам, это герб Украины. Мол, она запечатлена тысячу лет назад на трехзубые Владимира Великого и она же является современным гербом нашего государства. Президент добавил, что это простой шифр из 4 букв: воля. "Потому что наша судьба быть свободными. А наша воля – это наш украинский флаг. И это точно знают Краматорск, Мариуполь, Славянск, Лисичанск и еще десятки освобожденных от оккупантов городов и сел Донбасса. В других городах и городках также будет воля. Воля будет и в Крыму, потому что это наша судьба. Судьба независимой Украины", – подчеркнул он.

Заседание Рады ко Дню Независимости: что известно

Сначала у нардепов запланировано торжественное заседание по случаю Дня Независимости. После него начнется внеочередная сессия парламента, созванная президентом.

Главный пункт в повестке дня – законопроект о большом Государственном гербе Украины, что инициировал сам Зеленский. Документ попал в Совет еще 28 июня и был обозначен как неотложный.

Президент вспомнил, что сегодня нардепы будут рассматривать вопрос большого Государственного Герба. Он отметил, что это – идея и мечта первого украинского президента Леонида Кравчука.