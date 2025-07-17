Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Что заявил Зеленский во время выступления в Раде?

Президент Зеленский во время выступления в Верховной Раде поблагодарил бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за работу.

Гарант также отметил, что новое правительство должно провести аудит всех договоренностей с партнерами по обороне и всех программ устойчивости.

Кроме этого, лидер страны анонсировал новые соглашения с США и потребность изменений в дипломатической работе с Штатами.

Железняк сообщил, что президент поблагодарил Свириденко за программы "кэшбек" и "1000 Зеленского".

Гарант также сообщил о продолжении цифровизации всех процессов и анонсировал подготовку нового уровня оборонного сотрудничества с партнерами.

Железняк добавил, что Зеленский заявил, что "с целью полной реализации" этих целей вносит кандидатуру Свириденко на должность премьер-министра".