Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Що заявив Зеленський під час виступу в Раді?

Президент Зеленський під час виступу у Верховній Раді подякував колишньому прем'єр-міністру України Денису Шмигалю за роботу.

Гарант також зазначив, що новий уряд має провести аудит всіх домовленостей з партнерами по обороні та всіх програм стійкості.

Крім цього, лідер країни анонсував нові угоди з США і потребу змін у дипломатичній роботі з Штатами.

Железняк повідомив, що президент подякував Свириденко за програми "кешбек" та "1000 Зеленського".

Гарант також повідомив про продовження цифровізації всіх процесів та анонсував підготовку нового рівня оборонної співпраці з партнерами.

Железняк додав, що Зеленський заявив, що "з метою повної реалізації" цих цілей вносить кандидатуру Свириденко на посаду прем'єр-міністерки".