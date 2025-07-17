Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народних депутатів Олександра Качуру та Ярослава Железняка.

До теми Арахамія оприлюднив склад нового Кабміну, який представлять Раді на погодження

Що відомо про подання Зеленського до Ради щодо прем'єра?

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура ввечері 16 липня розповів, що до Верховної Ради України надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністром.

За словами народного обранця, комітет з питань організації державної влади розгляне це подання зранку 17 липня.



Подання Володимира Зеленського до ВРУ щодо призначення Свириденко прем'єркою / Фото з телеграм-каналу Олександра Качури

Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що засідання комітету відбудеться приблизно о 09:45. Далі буде розгляд призначення прем'єр-міністра, складу уряду, окремо МЗС та Міноборони.

Десь до 16 – 17 мають завершити. Теоретично, ще мають затвердити програму дій уряду. Але там це можна зробити пізніше,

– написав Железняк у своєму телеграм-каналі.

До слова, раніше Верховна Рада відправила у відставку уряд Дениса Шмигаля. Це рішення підтримав 261 депутат.