Зеленский выступил с видеообращением на 20-м форуме в Дохе

Владимир Зеленский в субботу, 26 марта, выступил с видеообращением на 20-м форуме в Дохе. Украинский лидер поблагодарил Катар за поддержку.

Зеленский пожелал всем присутствующим мира, сообщает 24 канал. Президент подчеркнул, что это базовая ценность, которая объединяет всех людей на Земле, и которая является недоступной для украинцев. Руководство России решило захватить Украину и сделать ее своей колонией.

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"Украина противостоит государству, которое в 28 раз больше"

Украинский лидер отметил, что это напоминает старые времена империй. Когда приходили и силой забирали чужое.

Зеленский напомнил: Россия больше Украины в 28 раз. Россия – крупнейшее по площади государство на планете. В то же время стране-оккупантке оказалось этого мало.

Руководство России хочет забрать нашу территорию. Наши ресурсы наших людей себе в качестве рабочей силы. Но уже 31 день Украина противостоит государству, которое в 28 раз больше,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул: десятилетиями Россия тратила на подготовку к войне едва ли не больше денег в нашем регионе.

Зеленский отметил, что аппетит России не ограничится Украиной. Так никогда не было в истории, чтоб империи довольствовались одной страной. Они всегда шли к другим. Забирая у одних, они всегда думали, что бы захватить у других, куда бы дотянуться.

Россия хочет вернуться к старым временам

Украинский лидер заявил, что темой нынешнего форума в прекрасной Дохе являются вызовы для новой эры. В то же время, к сожалению, не все на планете адекватно воспринимают реальность и понимают, что надо готовиться к новым временам. Россия хочет вернуться к тем временам, когда было невозможным мирное сосуществование народов на равных.

Зеленский спросил: Разве можно допускать это? Украинский лидер напомнил, что на протяжении XX века мир разработал целую систему международных структур, которые должны гарантировать справедливость абсолютно каждому государству. Президент подчеркнул: он убежден, что каждый присутствующий работает ради справедливости.

В то же время Украина не может найти справедливости уже 31 день. Произошло полномасштабное нападение государства, которое в 28 раз больше.

"Россия пользуется привилегиями в международных организациях"

Зеленский подчеркнул, что украинцы самостоятельно защищают свое государство на поле боя. Президент выразил благодарность Генассамблее ООН и государствам, которые поддерживают резолюции, заключенные по принципу справедливости.

"Но мы видим, что ООН и другие международные структуры не имеют необходимой внутренней силы, чтобы возвращать людям желаемую ценность, чтобы возвращать странам мир", – заявил украинский лидер.

Президент отметил, что в этих структурах не обеспечена внутренняя справедливость. Голос привилегированных там все еще заглушает голос большинства. Это – несправедливо.

Зеленский заявил, что именно несправедливость есть в основе того, что Россия делает против Украины. При этом она, в частности, пользуется своими привилегиями в международных организациях.

"Украина отдала третий по мощности в мире ядерный арсенал"

Также Россия угрожает применить ядерное оружие и постоянно распространяет этот страх.

Страна-оккупантка кичится тем, что может уничтожить ядерным оружием не только тот или иной народ, но и вообще жизнь на Земле.

Зеленский обратил внимание, что сейчас вполне серьезно идет политическая дискуссия. Что делать, если Россия таки применит тактическое ядерное оружие или другое оружие массового поражения. В частности, химическое.

Президент напомнил, что в 1990-х годах Украина отдала третий по мощности в мире ядерный арсенал. Это был самый большой вклад в глобальную защиту от ядерных катастроф. В обмен на это Украина получила письменные обещания безопасности от сильнейших государств мира. В частности, от России.

Зеленский отметил, что обещания не стали гарантией. А войной против Украины пошла как раз одно из таких государств, которые обещали безопасность.

"Наивысшее проявление несправедливости, которое только можно было увидеть", – заявил Зеленский.

Другие государства сделали вывод, что и им нужно ядерное оружие, чтобы уберечься от нападения. Зеленский отметил, что это крайне опасно для всех. Нужна реальная реформа международных институтов, чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, будто может себе позволить все, что угодно.

Ядерный статус государства не должен быть разрешением на любую несправедливость против других государств.

Зеленский напомнил, что форум проходит, когда мир приходит в себя после страшной пандемии коронавируса. Он не обращал внимания на границы и социальные статусы и одинаково поражал всех. Это происходило, пока мир не создал вакцины.

Украинский лидер отметил, что несправедливость тоже распространяется, как вирус. Если его не остановить, то в итоге он поразит всех людей на Земле.

Зеленский призвал вспомнить города Украины, которые Россия разрушает ежедневно. Украинский лидер напомнил, что там мирно жили люди. Зеленский рассказал, что в Украине живет около миллиона мусульман. Российские ракеты – это смертельная угроза для всех.

"В Мариуполе было около 4 тысяч мусульман"

Президент отметил, что только в заблокированном Мариуполе было около 4 тысяч мусульман. Уже три недели в мариупольской мечети скрываются более 80 человек. Все дороги в город закрыты. Российские войска не допускают туда гуманитарные грузы. Город круглосуточно бомбят. Погибли тысячи людей. В то же время Россия не получила ни одного ощутимого наказания.

Также страна-оккупантка не получила наказания за то, что делала после захвата Крыма. Там российские репрессии направлены на мусульманскую часть населения.

За 31 день войны Россия повредила более 50 религиозных объектов. Речь идет о церквях, мечетях, религиозных заведениях. Зеленский напомнил, что Россия не останавливается даже перед бомбежкой больниц.

"Еды в мире может физически не хватать"

Зеленский отметил, что настоящие проблемы для мира еще впереди. Украина является одним из важнейших экспортеров продовольствия. В частности, пшеницы, кукурузы, растительного масла. Это – основа стабильности и внутренней безопасности во многих государствах в разных регионах мира.

Мировые рынки еще не оправились после пандемии. Еды может физически не хватать. Россия минирует украинские поля, подрывает аграрную технику.

Президент заверил, что Украине хватит продовольствия. В то же время отсутствие экспорта ударит по многим странам.

Зеленский подчеркнул, что всем вместе необходимо не допустить дефицита пищи в мире из-за этой войны. Поэтому санкционная политика и все ограничения должны быть направлены на то, чтобы Россия стала искать мира и не создавала угроз для мира.

Украинский лидер призвал Катар наращивать производство энергоносителей. Катар – это надежный и солидарный поставщик энергоресурсов. Государство может внести свой вклад в стабилизацию ситуацию в Европе. Внести свой вклад в восстановление справедливости.

Президент подытожил, что международный порядок необходимо обеспечить для всех людей на планете.

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