Зеленский выступит перед депутатами Палаты Общин в Британии

Владимир Зеленский во вторник, 8 марта, выступит перед депутатами Палаты Общин в Великобритании.

Как пишет авторитетное СМИ, выступление Владимира Зеленского будет виртуальным.

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Очевидно, что украинский лидер будет говорить о вторжении России в Украину и преступлениях, совершенных страной-агрессором. Выступление перед депутатами Палаты Общин в Британии запланировано на 17:00.

Предполагается, что украинский лидер в речи может призвать Британию:

предоставить большее вооружение, чтобы помочь защитить нашу страну;

попросить о введении запретной для полетов зоны, чтобы остановить атаку России.

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