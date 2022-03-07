Зеленский выступит перед депутатами Палаты Общин в Британии
7 марта 2022 , 21:59Читати новину українською
Источник:Independent
Владимир Зеленский во вторник, 8 марта, выступит перед депутатами Палаты Общин в Великобритании.
Как пишет авторитетное СМИ, выступление Владимира Зеленского будет виртуальным.
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Очевидно, что украинский лидер будет говорить о вторжении России в Украину и преступлениях, совершенных страной-агрессором. Выступление перед депутатами Палаты Общин в Британии запланировано на 17:00.
Предполагается, что украинский лидер в речи может призвать Британию:
- предоставить большее вооружение, чтобы помочь защитить нашу страну;
- попросить о введении запретной для полетов зоны, чтобы остановить атаку России.
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