Зеленский рассказал, при каких условиях готов к переговорам с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией. Однако они могут произойти только при одном условии.

Украинский глава государства отметил, что и США, и европейские страны считают невозможной дипломатию без России и Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "УНИАН".

Смотрите также Макрон держит слово: Зеленский прокомментировал прибытие первых истребителей Mirage 2000

При каких условиях Зеленский готов к переговорам

Президент Украины говорит, что он готов к переговорам с Россией. Однако, только в том случае, если будет четкое понимание того, как война закончится для Украины.

Мы готовы к дипломатии и я не имею никаких с этим проблем. Ситуация по отмене указа, это в принципе такой нарратив России. Они будут искать постоянно шанс, чтобы не встречаться,

– добавляет Зеленский.

Он также говорит, что когда есть желание закончить войну, то все остальное становится второстепенным. Кроме этого, Зеленский считает, что Путин боится с ним говорить, в том числе и об окончании войны.

Однако, глава государства выразил надежду, что президент США Дональд Трамп заставит российского диктатора завершить ее. Он также вспомнил об отмене указа о запрете переговоров с Путиным и объяснил, что для этого нужно услышать мнения каждой ветви власти.