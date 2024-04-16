Об этом президент Украины заявил в своем традиционном вечернем обращении. Зеленский также вспомнил и автора петиции по онлайн-казино Петра Петриченко, который героически погиб во время выполнения боевого задания на фронте, передает 24 Канал.

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Зеленский высказался об ограничении онлайн-казино

Глава государства отметил, что в этот день он провел подготовительное совещание с секретарем СНБО, а также руководителями СБУ, Минцифры, Офиса Президента.

Сейчас готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности нашего государства, нашего общества из-за распространения онлайн-казино и неконтролируемости этой сферы. Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы,

– отметил Зеленский.

Президент также в обращении отметил, что автор петиции об ограничении онлайн-казино, с которой началась дискуссия сейчас, младший сержант Павел Петриченко – воин 59-й отдельной мотопехотной бригады 15 апреля погиб в бою. Украинский глава выразил соболезнования родным и близким и всем друзьям Павла.

"Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят и девушек. Многих, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий в ее защиту, на ее развитие, на ее укрепление. Все мы должны помнить, что Украина – это люди, которым не безразлично, действительно не безразлично, что будет с Украиной", – рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что украинцы должны всегда помнить и поддерживать каждого такого человека и все делать сейчас, чтобы наше государство выстояло против оккупанта и защитило свой народ, землю и независимость. Президент выразил уверенность, что так и будет.