Нет ощущения солидарности, – Зеленский об отношении ЕС по вакцинации
Президент Владимир Зеленский заявил, что не чувствует солидарности со стороны Евросоюза по вакцинации населения против коронавируса. В частности, потому что Украина не получила вакцину от Евросообщества.
Источник:Укринформ
Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вакцину, несмотря на декларации со стороны ЕС. Об этом он заявил 3 мая во время дискуссии 5 президентов в Варшаве.
Интересно Евросоюз должен рассматривать Украину как равноправного партнера, – Зеленский
Заявление президента о вакцинации
Скажу о том, что думаю в контексте равноправия стран Европы: я не чувствую этого лично, в Украине нет ощущения солидарности (со стороны ЕС по вакцинации – 24 канал),
– заявил Владимир Зеленский.
Президент рассказал, что Украина не получила от Евросообщества вакцину несмотря на декларации со стороны ЕС. Кроме того, президент добавил, что у Киева есть договоренности с Индией, США и Великобританией о поставках вакцины против коронавируса.
"Сейчас мы вакцинировали миллион человек, но это немного, учитывая количество населения Украины", – рассказал президент.
Также Владимир Зеленский рассказал:
- В ЕС вакцинация началась давно, но Украина не получила от Сообщества помощи.
- Киев имеет подписанное соглашение на поставку 20 миллионов доз вакцины, но получит ее только в третьем – четвертом квартале.
"Это неправильно, это противоречит европейским ценностям. Думаю, что это несправедливо", – сказал Зеленский.
По мнению президента, активная вакцинация украинцев должна вестись уже со 2 квартала 2021 года.
Он также напомнил, что в начале пандемии Украина демонстрировала солидарность со странами Европы. В частности, Киев оказывал помощь Италии медперсоналом и медсредствами, когда эта страна первой в ЕС почувствовала на себе влияние пандемии.
Коротко о вакцинации в Украине
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля 2021 года – тогда сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).
- 13 апреля 2021 года началась вакцинация CoronaVac.
- 3 мая стало известно, что Moderna предоставит 500 миллионов доз вакцины от коронавируса для COVAX. Украина тоже может рассчитывать на вакцину.
- С начала вакцинации, по информации главы Минздрава Максима Степанова, 755 103 человека получили прививки.
Поделиться новостью