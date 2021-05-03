Президент Владимир Зеленский заявил, что не чувствует солидарности со стороны Евросоюза по вакцинации населения против коронавируса. В частности, потому что Украина не получила вакцину от Евросообщества.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вакцину, несмотря на декларации со стороны ЕС. Об этом он заявил 3 мая во время дискуссии 5 президентов в Варшаве.

Интересно Евросоюз должен рассматривать Украину как равноправного партнера, – Зеленский

Заявление президента о вакцинации

Скажу о том, что думаю в контексте равноправия стран Европы: я не чувствую этого лично, в Украине нет ощущения солидарности (со стороны ЕС по вакцинации – 24 канал),

– заявил Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что Украина не получила от Евросообщества вакцину несмотря на декларации со стороны ЕС. Кроме того, президент добавил, что у Киева есть договоренности с Индией, США и Великобританией о поставках вакцины против коронавируса.

"Сейчас мы вакцинировали миллион человек, но это немного, учитывая количество населения Украины", – рассказал президент.

Также Владимир Зеленский рассказал:

В ЕС вакцинация началась давно, но Украина не получила от Сообщества помощи.

Киев имеет подписанное соглашение на поставку 20 миллионов доз вакцины, но получит ее только в третьем – четвертом квартале.

"Это неправильно, это противоречит европейским ценностям. Думаю, что это несправедливо", – сказал Зеленский.

По мнению президента, активная вакцинация украинцев должна вестись уже со 2 квартала 2021 года.

Он также напомнил, что в начале пандемии Украина демонстрировала солидарность со странами Европы. В частности, Киев оказывал помощь Италии медперсоналом и медсредствами, когда эта страна первой в ЕС почувствовала на себе влияние пандемии.

Коротко о вакцинации в Украине