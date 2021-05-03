Немає відчуття солідарності, – Зеленський про ставлення ЄС щодо вакцинації
Президент Володимир Зеленський заявив, що не відчуває солідарності з боку Євросоюзу щодо вакцинації населення проти коронавірусу. Зокрема, тому що Україна не отримала вакцину від Євроспільноти.
Джерело:Укрінформ
Володимир Зеленський розповів, що Україна не отримала від Євроспільноти вакцину, попри декларації з боку ЄС. Про це він заявив 3 травня під час дискусії 5 президентів у Варшаві.
Цікаво Євросоюз має розглядати Україну як рівноправного партнера, – Зеленський
Заява президента щодо вакцинації
Скажу про те, що думаю у контексті рівноправності країн Європи: я не відчуваю цього особисто, в Україні немає відчуття солідарності (з боку ЄС щодо вакцинації – 24 канал),
– сказав Володимир Зеленський.
Окрім того, президент додав, що у Києва є домовленості з Індією, США та Великою Британією щодо постачання вакцини проти коронавірусу.
"Зараз ми вакцинували мільйон осіб, але це небагато з огляду на кількість населення України", – розповів президент.
Також Володимир Зеленський розповів:
- в ЄС вакцинація розпочалася давно, але Україна не отримала від Спільноти допомоги;
- Київ має підписану угоду на постачання 20 мільйонів доз вакцини, але отримає її лише у третьому – четвертому кварталі.
"Це неправильно, це суперечить європейським цінностям. Думаю, що це несправедливо", – сказав Зеленський.
На думку президента, активна вакцинація українців має вестися вже з 2 кварталу 2021 року.
Він також нагадав, що на початку пандемії Україна демонструвала солідарність з країнами Європи. Зокрема, Київ надавав допомогу Італії медперсоналом і медзасобами, коли ця країна першою в ЄС відчула на собі вплив пандемії.
Коротко про вакцинацію в Україні
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого 2021 року – тоді зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield).
- 13 квітня 2021 року почалась вакцинація CoronaVac.
- 3 травня стало відомо, що Moderna надасть 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу для COVAX. Україна теж може розраховувати на вакцину.
- З початку вакцинації, за інформацією очільника МОЗ Максима Степанова, 755 103 людини отримали щеплення.
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