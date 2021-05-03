Президент Володимир Зеленський заявив, що не відчуває солідарності з боку Євросоюзу щодо вакцинації населення проти коронавірусу. Зокрема, тому що Україна не отримала вакцину від Євроспільноти.

Володимир Зеленський розповів, що Україна не отримала від Євроспільноти вакцину, попри декларації з боку ЄС. Про це він заявив 3 травня під час дискусії 5 президентів у Варшаві.

Цікаво Євросоюз має розглядати Україну як рівноправного партнера, – Зеленський

Заява президента щодо вакцинації

Скажу про те, що думаю у контексті рівноправності країн Європи: я не відчуваю цього особисто, в Україні немає відчуття солідарності (з боку ЄС щодо вакцинації – 24 канал),

– сказав Володимир Зеленський.

Окрім того, президент додав, що у Києва є домовленості з Індією, США та Великою Британією щодо постачання вакцини проти коронавірусу.

"Зараз ми вакцинували мільйон осіб, але це небагато з огляду на кількість населення України", – розповів президент.

Також Володимир Зеленський розповів:

в ЄС вакцинація розпочалася давно, але Україна не отримала від Спільноти допомоги;

Київ має підписану угоду на постачання 20 мільйонів доз вакцини, але отримає її лише у третьому – четвертому кварталі.

"Це неправильно, це суперечить європейським цінностям. Думаю, що це несправедливо", – сказав Зеленський.

На думку президента, активна вакцинація українців має вестися вже з 2 кварталу 2021 року.

Він також нагадав, що на початку пандемії Україна демонструвала солідарність з країнами Європи. Зокрема, Київ надавав допомогу Італії медперсоналом і медзасобами, коли ця країна першою в ЄС відчула на собі вплив пандемії.

Коротко про вакцинацію в Україні