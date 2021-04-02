"Борьба продолжается": в регионах от работы отстранили десятки таможенников
Президент Владимир Зеленский заявил, что 2 апреля в регионах от работы отстранили десятки сотрудников Государственной таможенной службы. Эти лица, вероятно, причастны к контрабанде в Украине.
Источник:Владимир Зеленский в фейсбуке
Глава государства отметил, что борьба с контрабандой будет продолжаться и в дальнейшем. Об этом он сообщил во время своего видеообращения после заседания Совета нацбезопасности.
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Неэффективная работа таможни
Он подчеркнул, что, по расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов гривен, что недополучил государственный бюджет Украины. Из них более 100 миллиардов вследствие неэффективной работы таможни.
Борьба с контрабандой будет продолжена. От работы отстранены десятки должностных лиц таможенных органов,
– подчеркнул президент.
Владимир Зеленский также сообщил, что власть готовит законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования.
Зеленский рассказал об отстранении таможенников от работы: смотрите видео
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