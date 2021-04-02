Президент Владимир Зеленский заявил, что 2 апреля в регионах от работы отстранили десятки сотрудников Государственной таможенной службы. Эти лица, вероятно, причастны к контрабанде в Украине.

Глава государства отметил, что борьба с контрабандой будет продолжаться и в дальнейшем. Об этом он сообщил во время своего видеообращения после заседания Совета нацбезопасности.

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Неэффективная работа таможни

Он подчеркнул, что, по расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов гривен, что недополучил государственный бюджет Украины. Из них более 100 миллиардов вследствие неэффективной работы таможни.

Борьба с контрабандой будет продолжена. От работы отстранены десятки должностных лиц таможенных органов,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также сообщил, что власть готовит законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования.

Обратите внимание! Совет национальной безопасности и обороны 2 апреля провел заседание. На нем обсудили 10 вопросов и ввели санкции в отношении контрабанды.

Зеленский рассказал об отстранении таможенников от работы: смотрите видео