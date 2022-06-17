Соответствующее заявление сделал 17 июня президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.

В США заявили, что Украина может получить дополнительные РСЗО

Зеленский поблагодарил Байдена и Джонсона

Глава государства рассказывал в целом о дипломатических достижениях и подчеркнул, что их в течение дня было действительно много. Начиная с разговора с премьером Нидерландов, заканчивая визитом премьера Британии Бориса Джонсона . Что касается последнего, то его президент поблагодарил за лидерство в поддержке Украины, в частности, и оружие.

Хочу также сегодня поблагодарить Президента США Джозефа Байдена за то, что американская поддержка для Украины усиливается еженедельно,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что эта неделя была достаточно результативной по разным направлениям. В частности, у наших защитников были веские результаты на передовой. "Именно благодаря поддержке США", - подытожил глава Украины успехи на фронте.

В США знают все потребности, которые есть в Украине

Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сказал, что его страна и партнеры знают обо всех потребностях, которые есть у нас на фронте. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный периодически общается с этим генералом и рассказывает, какая ситуация на фронте.

Что касается запросов на военную поддержку, то их оказывает Минобороны Украины, а партнеры пытаются как можно скорее помочь с поставками.

Все, о чем просил генерал Залужный, как можно скорее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем,

– сказал Милли.

Следует заметить, что после встречи "Рамштайн-3" стало известно количество противотанковых ракетных систем, которые уже предоставило Украине международное сообщество – 97 тысяч, из которых 60 тысяч являются американскими Javelin. Милли акцентировал, что это "больше, чем есть танки в мире". Однако это далеко не вся поддержка, о которой стало известно после съезда представителей оборонных ведомств почти 50 стран.

Обращение президента за 17 июня: смотрите видео