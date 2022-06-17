Відповідну заяву зробив 17 червня президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.

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Зеленський подякував Байдену та Джонсону

Глава держави розповідав загалом про дипломатичні здобутки та підкреслив, що їх протягом дня було дійсно багато. Починаючи з розмови з прем'єром Нідерландів, закінчуючи візитом прем'єра Британії Боріса Джонсона. Щодо останнього, то йому президент подякував за лідерство в підтримці України, зокрема, й зброєю.

Хочу також сьогодні подякувати Президенту США Джозефу Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево,

– сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що цей тиждень був досить результативним за різними напрямками. Зокрема, у наших захисників були вагомі результати на передовій. "Саме завдяки підтримці США", – підсумував очільник України успіхи на фронті.

У США знають про всі потреби, які є в України

Нещодавно глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі сказав, що його країна та партнери знають про всі потреби, які є в нас на фронті. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний періодично спілкується з цим генералом і розповідає, яка ситуація на фронті.

Щодо запитів на військову підтримку, то їх надає Міноборони України, а партнери намагаються вже якомога швидше допомогти із постачаннями.

Все, про що просив генерал Залужний, якнайшвидше, ми отримуємо через міжнародну спільноту, через Сполучені Штати, союзників і партнерів, і ми робимо це так швидко, як тільки можемо,

– сказав Міллі.

Слід зауважити, що після зустрічі "Рамштайн-3" стало відома кількість протитанкових ракетних систем, які вже надала Україні міжнародна спільнота – 97 тисяч, з яких 60 тисяч є американськими Javelin. Міллі акцентував, що це "більше, ніж є танків у світі". Проте це далеко не вся підтримка, про яку стало відомо після цього з'їзду представників оборонних відомств майже 50 країн.

Звернення президента за 17 червня: дивіться відео