Он заявил, что Путин умрет быстрее него, как минимум. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Путин умрет быстрее

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не позволит российскому диктатору Владимиру Путину одержать победу в войне против Украины.

Послушайте, я не дам Путину победить. Это то, чем я живу,

– заявил Зеленский во время интервью, обнародованном 12 февраля.

Глава государства также подчеркнул свою преданность идеалам свободы и стремление к мирной жизни после завершения войны.

"Я люблю жизнь и свободу. Поэтому я борюсь за свободу. И у меня есть время, а у него (Путина – 24 Канал) нет. Он точно скоро умрет. Но я еще хочу жить, ходить. Мне после политики интересно путешествовать по миру. А ему – нет",– заявил украинский президент.

Он также добавил, что не привязан к власти как российский диктатор.

"Я защищаю свой народ и свою семью, и мы боремся за выживание. У меня нет ни одной болезни, связанной с властью", – заявил Зеленский.