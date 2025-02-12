Він заявив, що Путін помре швидше за нього, як мінімум. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Путін помре швидше

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що не дозволить російському диктатору Володимиру Путіну здобути перемогу у війні проти України.

Послухайте, я не дам Путіну перемогти. Це те, чим я живу,

– заявив Зеленський під час інтерв'ю, оприлюдненому 12 лютого.

Глава держави також підкреслив свою відданість ідеалам свободи та прагнення до мирного життя після завершення війни.

"Я люблю життя і свободу. Тому я борюся за свободу. І у мене є час, а в нього (Путіна – 24 Канал) немає. Він точно скоро помре. Але я ще хочу жити, ходити. Мені після політики цікаво подорожувати світом. А йому – ні",– заявив український президент.

Він також додав, що не прив'язаний до влади як російський диктатор.

"Я захищаю свій народ і свою сім'ю, і ми боремося за виживання. У мене немає жодної хвороби, пов’язаної з владою", – заявив Зеленський.