Об этом на пресс-конференции с президентом Швейцарии заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Саммит мира является мощным сигналом о единении.
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Только Путин хотел войны
Сегодня день нашего общего успеха, действительно, мы все вместе смогли дать шанс дипломатии. Украина никогда не хотела этой войны, это преступная и абсолютно не спровоцированная агрессия России, и единственный кто ее хотел, – это Путин,
– заявил Владимир Зеленский.
Впрочем, как отметил украинский президент, в любом формате мир сильнее. Именно поэтому и родилась Формула мира и единения мирового большинства ради мира, полной действенности целей и принципов Устава ООН, международного права.
А значит, по словам Зеленского, и глобальной безопасности.
Путин не хочет мира
- 14 июня Путин заявил, что Кремль "хоть завтра готов сесть за стол переговоров", если Киев откажется от планов вступить в НАТО, а ВСУ выйдут из так называемых "новых российских регионов". Речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
- Также российский диктатор заявил, что для мирного урегулирования конфликта России нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а еще ее "демилитаризация и денацификация".
- Он сказал, что Россия якобы сегодня делает "еще одно реальное мирное предложение", и если Запад и Киев откажутся, то "ответственность за кровопролитие будет на них".
- По данным эксперта Bild по анализу открытых данных Юлиана Репке, сейчас оккупационной армии далеко до захвата территорий, добровольно уступить которые Путин требует от Украины. Он отметил, что у России нет под контролем большие города Херсон и Запорожье – столицы тех областей, на которые претендует.
- Однако Путин не остановит наступление на Украину, даже если его требования о прекращении огня будут выполнены. Такое убеждение выразил Зеленский, выступая перед итальянским новостным каналом SkyTG24 в кулуарах саммита G7.
- В ISW убеждены, что прекращение огня позволит России восстановить армию, направить силы на военные реформы и продолжить мобилизацию своей оборонно-промышленной базы без ограничений немедленных оперативных потребностей в Украине.