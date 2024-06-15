Про це на пресконференції з президенткою Швейцарії заявив український лідер Володимир Зеленський. За його словами, Саміт миру є потужним сигналом про єднання.

Дивіться також У Швейцарії стартує Саміт миру: коли будуть перші результати

Лише Путін хотів війни

Сьогодні день нашого спільного успіху, дійсно, ми всі разом змогли дати шанс дипломатії. Україна ніколи не хотіла цієї війни, це злочинна та абсолютно не спровокована агресія Росії, і єдиний хто її бажав це Путін,

– заявив Володимир Зеленський.

Втім, як наголосив український президент, у будь-якому форматі світ сильніший. Саме тому і народилася Формула миру та єднання світової більшості заради миру, повної дієвості цілей та принципів статуту ООН, міжнародного права.

А отже, за словами Зеленського, й глобальної безпеки.

Зверніть увагу! 24 Канал присутній на Саміті миру у Швейцарії й буде оперативно повідомляти про всі важливі деталі на сайті та в телеграмі.

Путін не хоче миру