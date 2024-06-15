Владімір Путін 14 червня раптово заговорив про "можливість миру". Однак в ISW сумніваються, що він готовий до змістовного діалогу. Заяви Росії – інформаційна операція, а не реальні кроки до перемир'я.
Дивіться також Що для України означає історична безпекова угода зі США і чи зможе Трамп її розірвати
Росія нападе знову
В ISW пишуть, що у 2014 році Росія порушила всі міжнародні зобов'язання, зокрема визнання України як незалежної держави та Будапештський меморандум.
Немає підстав вважати, що Кремль поважатиме будь-яку нову угоду, яка зобов’язує Росію не порушувати суверенітет або територіальну цілісність України,
– вказали аналітики.
Припинення вогню дасть Росії можливість відновити армію, спрямувати сили на військові реформи та продовжити мобілізацію своєї оборонно промислової бази без обмежень негайних оперативних потреб в Україні.
В Інституті вивчення війни пишуть, що Москва могла б використати припинення вогню, щоб підготувати сили, більш придатні для проведення наступної серії наступальних операцій з метою зміни режиму, демілітаризації та захоплення України.
Звісно, перемир'я дасть й Україні можливості розв'язувати всі проблеми з формуванням Збройних Сил і оборонно-промислового потенціалу. Однак Кремль небезпідставно очікує, що заморозка лінії фронту зробить підтримку України менш актуальною та важливою для Заходу та дозволить Росії випередити нашу державу у підготовці до воєнних дій.
Путін заговорив про мир
- Глава Кремля Владімір Путін 14 червня виступив на зустрічі в МЗС. Зокрема, у своїй промові він раптово заговорив про можливість закінчення війни. Російський диктатор висунув вимоги Росії.
- Вони полягають у тому, що для "миру" Україна має вивести війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Йдеться навіть про ті населені пункти, які ніколи не були під окупацією – як ось Запоріжжя. Пристати на умови ворога означало б залишити територію у 26 тисяч квадратних метрів, що можна порівняти з невеликою країною.
- Окрім цього, Київ мав би відкинути всі наміри вступити в НАТО. Путін також хоче, аби мирний договір включав скасування всіх санкцій. Не обійшлося без заяв про "денацифікацію" та "демілітаризацію".
- Володимир Зеленський заявив, що "пропозиція" Путіна щодо припинення вогню є ультиматумом, якому не можна довіряти. Він зазначив, що те, що відбувається в Росії – це відродження нацизму. Він порівняв російського президента з Гітлером, зазначивши, що він не зупиниться.