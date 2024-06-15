Владімір Путін 14 червня раптово заговорив про "можливість миру". Однак в ISW сумніваються, що він готовий до змістовного діалогу. Заяви Росії – інформаційна операція, а не реальні кроки до перемир'я.

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Росія нападе знову

В ISW пишуть, що у 2014 році Росія порушила всі міжнародні зобов'язання, зокрема визнання України як незалежної держави та Будапештський меморандум.

Немає підстав вважати, що Кремль поважатиме будь-яку нову угоду, яка зобов’язує Росію не порушувати суверенітет або територіальну цілісність України,

– вказали аналітики.

Припинення вогню дасть Росії можливість відновити армію, спрямувати сили на військові реформи та продовжити мобілізацію своєї оборонно промислової бази без обмежень негайних оперативних потреб в Україні.

В Інституті вивчення війни пишуть, що Москва могла б використати припинення вогню, щоб підготувати сили, більш придатні для проведення наступної серії наступальних операцій з метою зміни режиму, демілітаризації та захоплення України.

Звісно, перемир'я дасть й Україні можливості розв'язувати всі проблеми з формуванням Збройних Сил і оборонно-промислового потенціалу. Однак Кремль небезпідставно очікує, що заморозка лінії фронту зробить підтримку України менш актуальною та важливою для Заходу та дозволить Росії випередити нашу державу у підготовці до воєнних дій.

Путін заговорив про мир