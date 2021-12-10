По словам Владимира Зеленского, Украина движется уверенно к демократии. Об этом президент заявил во время онлайн-выступления на саммите.

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Украина будет защищать права своих граждан

В начале выступления Владимир Зеленский поблагодарил президента США за организацию такого саммита, так как борьба с коррупцией, права человека и противодействие авторитаризму, по словам главы государства, являются ключевыми вызовами для Европы и мира.

Зеленский отметил важность независимости для украинцев и заявил, что свобода и демократия являются необходимыми для нашего государства. Именно для этого в Украине провели ряд реформ, по количеству которых мы являемся лидерами в регионе.

Мы приняли закон о деолигархизации. Завершаем реформу децентрализации, восстанавливаем механизм народовластия, развиваем институты прямой демократии,

– заявил президент.

Также Владимир Зеленский отметил, что наша страна будет делать все возможное для защиты своих граждан и обеспечивать гендерное равенство, защиту женщин, детей, внутриперемещенных лиц, людей с инвалидностью и каждого гражданина.

Саммит за демократию: главное

9 и 10 декабря прошел виртуальный саммит за демократию, инициатором которого стали США. Участниками стали 110 стран мира, однако Россию и Китай не пригласили.

Одной из главных тем саммита является пагубное влияние коррупции.

Министерство финансов США 4 декабря сообщило, что введет ряд санкций в рамках саммита за демократию. Однако кто войдет в списки, тогда не уточняли. Позже стало известно, что санкции ввели против экс-регионала Андрея Портнова и экс-главы Конституционного Суда Александра Тупицкого и его жены.

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