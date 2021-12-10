Глава государства поблагодарил французского коллегу за поддержку на фоне военной эскалации со стороны России. Тот в ответ отметил взвешенную позицию Украины.
Важно "Главное, чтобы был результат": на Банковой выступили за любые форматы переговоров с Москвой
Макрон поддерживает инициативы Украины
В ОП рассказали, что политики говорили и о разблокировании переговоров "нормандской четверки". Зеленский подчеркнул, что Украина готова и дальше активно работать в рамках этого формата. Политики согласились, что необходимо возобновить эффективную работу трехсторонней контактной группы. Макрон заявил, что поддерживает важные инициативы, касающиеся полноценного возвращения к режиму тишины, освобождения пленных и открытия КПВВ.
- Франция и Германия поддержали включение США в нормандский формат. В Кремле ответили, что не против. Мол, от Вашингтона многое зависит.
- Накануне в НАТО выступили в поддержку нормандского формата. Как отметил генсек Альянса, это особенно важно на фоне угрозы России.
"Северный поток-2" – угроза для Европы
Президенты общались и об энергетической безопасности Европы, в частности – негативном влиянии проекта "Северный поток-2". Украинский лидер подчеркнул, что российский газопровод угрожает этой безопасности. Стороны подчеркнули, что важно разнообразить поставки энергоносителей в Европу, в частности благодаря сжиженному природному газу.
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