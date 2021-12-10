За словами Володимира Зеленського, Україна рухається впевнено до демократії. про це президент заявив під час онлайн-виступу на саміті.

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Україна захищатиме права своїх громадян

На початку виступу Володимир Зеленський подякував президенту США за організацію такого саміту, адже боротьба з корупцією, права людини і протидія авторитаризму, за словами глави держави, є ключовими викликами для Європи та світу.

Зеленський наголосив на важливості незалежності для українців та заявив, що свобода та демократія є необхідними для нашої держави. Саме для цього в Україні провели низку реформ, за кількістю яких ми є лідерами в регіоні.

Ми ухвалили закон про деолігархізацію. Завершуємо реформу децентралізації, відновлюємо механізм народовладдя, розбудовуємо інститути прямої демократії,

– заявив президент.

Також Володимир Зеленський наголосив, що наша країна робитиме все можливе для захисту своїх громадян і забезпечуватиме гендерну рівність, захист жінок, дітей, внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю та кожного громадянина.

Саміт за демократію: головне

9 та 10 грудня пройшов віртуальний саміт за демократію, ініціатором якого стали США. Учасниками стали 110 країн світу, однак Росію і Китай не запросили.

Однією з головних тем саміту є згубний вплив корупції.

Міністерство фінансів США 4 грудня повідомило, що введе низку санкцій в межах саміту за демократію. Однак, хто увійде в списки, тоді не уточняли. Пізніше стало відомо, що санкції ввели проти ексрегіонала Андрія Портнова та ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького і його дружини.

До теми пропонуємо більше про санкції проти Тупицького і Портнова: дивіться відео