Зеленский направил эти слова для двух ключевых групп – демократов и республиканцев. Такое мнение 24 Каналу озвучил исполнительный директор Renew Democracy Inititave Уриэль Эпштейн.

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Призыв помогать Украине

Уриэль Эпштейн отметил, что первая группа – это члены Республиканской партии, которые не могут решиться проголосовать за помощь Украине, которая ей нужна. Цель Зеленского – напомнить им, что США как демократическое государство не могут допустить проигрыш демократической Украины диктаторской России.

Вторая аудитория – это представители Демократической партии, президент США Джо Байден и его администрация. Они готовы оказывать помощь Украине, однако эта поддержка недостаточно быстро движется.

У президента США есть достаточно важные силы, которые он мог бы использовать, чтобы помочь Украине. Еще осталось 4 миллиарда долларов в министерстве обороны. Он мог бы начинать конфисковать российские деньги, выполнять другие действия, если бы чувствовал, что Украина может проиграть войну без их помощи. Белый дом не действует с такой серьезностью, как нужно,

– сказал исполнительный директор.

Предоставление ЗРК Patriot

Украина получала ЗРК Patriot от стран Европы. США никогда не передавали эти средства напрямую нашему государству. Однако без разрешения Штатов Украина не смогла бы их получить, подчеркнул исполнительный директор Renew Democracy Inititave. У США нет поводов не передавать эти средства Украине.

Администрация не может говорить, что это эскалация, что это приближает США и Россию к столкновению. Такого не может быть. У Байдена нет поводов не передавать эти ПВО. Думаю, неслучайно, что Зеленский концентрировался именно на ПВО. Этим оружием нельзя атаковать,

– добавил Уриэль Эпштейн.

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