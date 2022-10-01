Вечером 1 октября Зеленский традиционно обратился к украинцам, сообщает 24 канал. Украинский лидер заявил, что за день еще больше голосов в мире осудили псевдореферендум и попытки аннексии Россией украинских территорий.

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Я благодарен каждому такому голосу. В итоге мы имеем уже десятки заявлений, которые четко поддерживают Украину и международное право и осуждают Россию за этот очередной агрессивный шаг,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что хочет особо отметить заявление Антониу Гутерриша. Генеральный секретарь ООН заявил, что Россия нарушает цели и принципы ООН, Устав ООН. Псевдореферендумы не будут иметь никакой юридической силы.

Зеленский отметил, что когда на самом высоком уровне в ООН звучат такие слова, все в мире все понимают. Россия не имеет права вето, которое может упразднить понимание мира.

Страна-оккупант проигрывает борьбу за международное сообщество. Мир не позволит вернуть темные времена колониальных завоеваний, преступных аннексий и тотального произвола вместо международного права.

Украина движется к освобождению всех территорий.

Зеленский подтвердил, что украинские защитники уже в Лимане

Украинский лидер во время обращения 1 октября подтвердил, что украинские защитники уже в Лимане. Теперь там – украинский флаг. Бои еще продолжаются, однако от российского псевдореферендума уже нет и следа.

Обращение Зеленского 1 октября: смотрите видео