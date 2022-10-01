Увечері 1 жовтня Зеленський традиційно звернувся до українців, інформує 24 канал. Український лідер заявив, що упродовж дня ще більше голосів у світі засудили псевдореферендум та спроби анексії Росією українських територій.

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Я вдячний кожному такому голосу. У підсумку ми маємо вже десятки заяв, які чітко підтримують Україну та міжнародне право і засуджують Росію за цей черговий агресивний крок,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що хоче особливо відзначити заяву Антоніу Гутерріша. Генеральний секретар ООН заявив, що Росія порушує цілі та принципи ООН, Статут ООН. Псевдореферендуми не матимуть жодної юридичної сили.

Зеленський зауважив, що коли на найвищому рівні в ООН звучать такі слова, усі у світі все розуміють. Росія не має права вето, яке може скасувати розуміння світу.

Країна-окупантка програє боротьбу за міжнародну спільноту. Світ не дозволить повернути темні часи колоніальних завоювань, злочинних анексій і тотального свавілля замість міжнародного права.

Україна рухається до звільнення всіх своїх територій.

Зеленський підтвердив, що українські захисники вже у Лимані

Український лідер під час звернення 1 жовтня підтвердив, що українські захисники – вже у Лимані. Тепер там – український прапор. Бої ще тривають, однак від російського псевдореферендуму вже немає й сліду.

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