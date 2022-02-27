Не будьте Россией, – Зеленский в обращении призвал Беларусь проснуться

Владимир Зеленский на фоне войны записал новое обращение. Президент обратился к белорусам с призывом сделать правильный выбор и не поддерживать войну России против Украины.

Украинский лидер утром 27 февраля записал очередное обращение, сообщает 24 канал. Зеленский на русском языке выступил с призывом к Беларуси.

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Первая часть обращения Зеленского

Свое обращение Владимир Зеленский посвятил белорусам. Он отметил, что граждан Беларуси зовут на избирательные участки для участия в референдуме. "Это могло бы быть обычным политическим процессом, однако сейчас уже ничего не может быть обычным", – отметил президент.

Россияне воюют против всего живого

Зеленский сообщил, что ночь на 27 февраля в Украине была жестокой – обстрелы, бомбардировки жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. В стране нет объекта, который бы оккупанты не считали своей допустимой целью. Россияне воюют против всех украинцев.

Они воюют против всего живого. Против детских садов, жилых домов и даже против автомобилей скорой помощи,

– подчеркнул глава государств.

Он уточнил, что оккупанты применяют реактивную артиллерию, ракеты против целых жилых районов.

Многие населенные пункты – Васильков, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков – сейчас выживают в таких условиях, которые в последний раз были во времена Второй мировой войны.

Зеленский просит Беларусь не быть Россией

Зеленский отметил, что в войне, которую ведет Россия, белорусы не на стороне украинцев.

С вашей территории войска России запускают по Украине ракеты. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия,

– добавил президент.

Он подчеркнул, что белорусы должны решить, кто они. "Вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям, как вы будете смотреть в глаза друг другу, своим соседям".

Глава государства напомнил белорусам, что они соседи украинцев, и призвал помнить, кто они: "Будьте Беларусью, а не Россией! Этот выбор вы делаете именно сейчас. Именно сегодня".

Атаки с белорусской земли

Зеленский также заявил, что 4 дня назад именно с белорусской территории на украинскую прилетели крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, техника: "Они били по нашим домам, по нашей жизни. Пошла тяжелая техника. И это страшное дежавю". Президент напомнил, что в 4 утра Киев атаковали.

У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году. А вы спали, братья белорусы. А мы проснулись. Но вы и сейчас спите. А мы с этого момента уже не ложимся. Потому что мы боремся,

– сказал политик.

Минск больше не может быть площадкой для переговоров

Зеленский отметил, что сейчас много новостей о возможных переговорах Украины и России, которые могут завершить войну и вернуть мир. В качестве площадки для этих переговоров вспоминают Минск.

Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске. В вашем городе. Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске, мы много раз встречались,

– продолжил Зеленский.

Однако теперь этот город не может являться площадкой для встречи. Российской стороне было предложено следующие города: Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку. "Да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными", – подытожил глава государства.

В завершение он пожелал Беларуси снова стать той доброй, безопасной Беларусью, которую все видели еще недавно, а также сделать правильный выбор.

На референдуме 27 февраля белорусы будут отвечать на вопрос: одобряют ли они предложенные конституционные изменения. Они, в частности, предусматривают отмену права импичмента президента.

Новое обращение Зеленского: смотрите видео

Вторая часть обращения Зеленского

Преступления России документируют

Во второй части утреннего обращения глава государства отметил, что оккупанты пытаются отомстить народу Украины, который встал на защиту родной земли.

Они собираются еще больше бомбить наши украинские города, они собираются еще коварнее убивать наших детей. Это зло, которое пришло на нашу землю и которое нужно уничтожить,

– сказал Зеленский.

"Они врали, что не будут трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре", – продолжил политик.

По его словам, враг сознательно выбрал тактику на поражение людей и всего того, что делает жизнь просто нормальной: электростанции, больницы, детские сады, жилые дома.

"Все под ударами ежедневно. То, что оккупанты делают Харькову, Охтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам – тянет на международный трибунал. Все преступления мы четко фиксируем", – добавил глава государства.

Повышение для украинских военных

Зеленский отметил, что вооруженные силы Украины блестяще выполняют свою работу. Учитывая достойный отпор России, было принято решение о значительном повышении для военных.

Скажу откровенно, это будет дорого. Однако нет ничего дороже, чем жизнь и борьба за свободу нас и наших последующих поколений,

– заявил президент.

Поддержка от партнеров

Украинский лидер сообщил, что от международных партнеров Украине продолжает поступать помощь. В частности, оружие, лекарства, продукты, дизель, деньги.

Зеленский рассказал и о новостях с дипломатического фронта: провели разговоры с премьером Нидерландов, президентом Грузии, премьерами Чехии, Словакии, Великобритании. Кроме того, вооруженную помощь наконец-то согласилась оказать Германия. Поддержка придет и от Бельгии. Еще одна победа – отключение России от SWIFT.

Благодарим президента Польши Анджея Дуду за личное лидерство в вопросе предоставления членства Украине в Евросоюзе,

– добавил политик.

Глава государства также отметил, что говорил с генсеком ООН о том, что действия России – геноцид против украинского народа. Поэтому у нее следует забрать право голоса в Совбезе ООН.

Еще одно обращение президента: смотрите видео