Правительство рассматривает логистические альтернативы для Киева и других городов на фоне атак России, – Зеленский

Правительство рассматривает логистические альтернативы для Киева на фоне атак / ОП
10 ноября президент Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Сергея Корецкого о ситуации в энергетике. Власти готовят логистические альтернативы для городов, а также – согласовывают меры с Еврокомиссией.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
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О чем сообщил президент
Премьер-министр Сергей Корецкий совместно с министром внутренних дел Иваном Выговским и секретарем СНБО Игорем Клименко прорабатывают необходимые транспортные и логистические альтернативы для Киева и определенных областных центров.
Глава государства поблагодарил Национальную полицию, ГСЧС и все задействованные структуры за оперативную реализацию решений, принятых для защиты городской инфраструктуры.
Международные форматы и привлечение финансирования
Параллельно власти готовятся к двусторонним переговорам с европейскими партнерами и активной работе с международными финансовыми институтами. Соответствующие встречи и шаги запланированы на ближайшие недели с целью дополнительного укрепления устойчивости государства.
Кроме того, украинская сторона уже приступила к согласованию практических решений с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Совместные действия призваны поддержать города и общины в условиях системного российского террора и предоставить жителям возможность успешно пережить зимний период.
Как уже сообщалось на нашем сайте, ЕС задействует чрезвычайный механизм, чтобы оперативно предоставить Украине средства после ударов со стороны России. В частности, наиболее критическая ситуация с электро- и теплоснабжением сложилась в Киеве, в Днепровской, Сумской, Донецкой областях и в Херсоне.
Также президент поручил членам правительства представить варианты резервных транспортных схем и программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева. Это необходимо для обеспечения стабильного транспортного сообщения на случай перебоев в работе метрополитена или затруднений на мостах.
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