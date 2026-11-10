Правительство рассматривает логистические альтернативы для Киева и других городов на фоне атак России, – Зеленский

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Adv

популярные видео

О чем сообщил президент

Премьер-министр Сергей Корецкий совместно с министром внутренних дел Иваном Выговским и секретарем СНБО Игорем Клименко прорабатывают необходимые транспортные и логистические альтернативы для Киева и определенных областных центров.

Глава государства поблагодарил Национальную полицию, ГСЧС и все задействованные структуры за оперативную реализацию решений, принятых для защиты городской инфраструктуры.

Международные форматы и привлечение финансирования

Параллельно власти готовятся к двусторонним переговорам с европейскими партнерами и активной работе с международными финансовыми институтами. Соответствующие встречи и шаги запланированы на ближайшие недели с целью дополнительного укрепления устойчивости государства.

Кроме того, украинская сторона уже приступила к согласованию практических решений с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Совместные действия призваны поддержать города и общины в условиях системного российского террора и предоставить жителям возможность успешно пережить зимний период.

Реклама

Как уже сообщалось на нашем сайте, ЕС задействует чрезвычайный механизм, чтобы оперативно предоставить Украине средства после ударов со стороны России. В частности, наиболее критическая ситуация с электро- и теплоснабжением сложилась в Киеве, в Днепровской, Сумской, Донецкой областях и в Херсоне.

Также президент поручил членам правительства представить варианты резервных транспортных схем и программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева. Это необходимо для обеспечения стабильного транспортного сообщения на случай перебоев в работе метрополитена или затруднений на мостах.