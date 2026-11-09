ЕС задействует чрезвычайный механизм, чтобы быстро предоставить Украине средства после ударов России, – Зеленс

Глава государства рассказал о переговорах в своем телеграм-канале, отметив, что в результате российских обстрелов во многих населенных пунктах сложилась критическая ситуация. Труднее всего сейчас в Киеве, в Днепровщине, Сумщине, Донеччине и в Херсоне, поэтому совместные группы уже приступили к работе по выделению финансирования.

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Подготовка к зиме и планы евроинтеграции

Лидеры подробно обсудили дополнительную энергетическую и гуманитарную помощь для Украины в преддверии холодов. Также затронули тему евроинтеграции на фоне публикации ежегодного Отчета Еврокомиссии о расширении ЕС, в котором украинский прогресс был оценен положительно. Президент подчеркнул, что для государства принципиально важно открыть все переговорные кластеры и приступить к закрытию разделов.

Особое внимание стороны уделили дипломатической работе, в частности итогам переговоров в Брюсселе по европейским гарантиям безопасности и плану восстановления. Зеленский и фон дер Ляйен скоординировали общие позиции перед встречей в Абу-Даби, направленной на результативную работу в трехстороннем формате.

Ранее глава государства отмечал, что сложнейшая ситуация с восстановлением сетей после массированных вражеских атак сложилась в Киеве.