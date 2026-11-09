ЄС задіє надзвичайний механізм, щоб швидко надати Україні кошти після ударів Росії, – Зеленський

Глава держави розповів про переговори у своєму телеграм-каналі, зауваживши, що внаслідок російських обстрілів критична ситуація склалася в багатьох громадах. Найважче зараз у Києві, на Дніпропетровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні, тому спільні команди вже розпочали роботу над наданням фінансування.

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Підготовка до зими та євроінтеграційні плани

Лідери детально обговорили додаткову енергетичну та гуманітарну допомогу для України напередодні холодів.

Також порушили євроінтеграційний трек на тлі публікації щорічного Звіту Єврокомісії про розширення ЄС, де успішно оцінили український прогрес. Президент наголосив, що для держави принципово важливо відкрити всі переговорні кластери та розпочати закриття розділів.

Окрему увагу сторони приділили дипломатичній роботі, зокрема підсумкам перемовин у Брюсселі щодо європейських гарантій безпеки та плану відновлення.

Зеленський і фон дер Ляєн скоординували спільні позиції перед зустріччю в Абу-Дабі, спрямованою на результативну роботу в тристоронньому форматі.

Раніше глава держави зазначав, що найскладніша ситуація з відновленням мереж після масованих ворожих атак склалася в Києві. Він розкритикував столичну владу через провал підготовки резервного живлення.